Un repte viral amb el que pots guanyar 500 euros i dinar gratis a Terrassa: "T'atreveixes?"

Hi ha persones a les quals ingerir grans quantitats de menjar no els suposa cap problema, però tothom té un límit. El restaurant de Terrassa Ichiban, especialitzat en ramen i menjar japonès, ha llançat el repte per trobar a les persones que siguin capaces de cruspir-se un bol gegant de ramen en tan sols 30 minuts. La quantitat que hi cap en aquest recipient equival a set racions de ramen usuals (aproximadament 4 quilos i mig de menjar en total), amb la qual cosa, sumat al poc temps que hi ha per aconseguir-ho, les ocpions d'arribar a l'objectiu són ben poques. Ara bé, encara que el risc sigui gran, la recompensa també ho és: qui superi el repte, a més de dinar gratis, rebrà un premi de 500 euros.
"T'atreveixes?" han desafiat des de les xarxes d'Ichiban. Les condicions són les següents: cal abonar 50 euros en concepte d'inscripció, els quals, en cas de superar el repte, seran retornats, hi haurà aigua ilimitada, però no es podrà anar al labavo. A més, només es podrà demanar els migdies de dilluns a divendres i les nits de dilluns a dijous.
Segons han explicat els seus propietaris a altres mitjans, aquest repte ja l'han passat dues persones, ambdues "menjadors professionals". El fet que el contingut del repte sigui relativament novetós, a més, és clar, del premi econòmic, ha atret a diversos d'aquests caçadors de reptes gastronòmics al restaurant terrassenc. Aquí a Espanya, expliquen des del restaurant, són més usuals desafiaments relacionats amb la carn o les hamburgueses, però no tant amb el menjar asiàtic. Tot i això, aquest tipus d'iniciatives sí que són freqüents als països orientals.