Vint anys de bolets a Sant Pere

La Fira del Bolet de Sant Pere celebrarà el dissabte 7 de novembre la seva vintena edició, dues dècades després de convertir-se en una cita destacada de la tardor terrassenca. La jornada tornarà a omplir els voltants del Mercat del Triomf i el carrer Ample de parades de bolets i productes de temporada, activitats familiars, música i propostes gastronòmiques. La celebració s’emmarca en una nova edició de la campanya Tardor de Cuina i Bolets, que arriba a les 28 edicions de les jornades gastronòmiques.
La fira es desenvoluparà de les 9 a les 16 hores i comptarà amb una quarantena parades, entre les dedicades a la venda de bolets i les dels comerços del barri. També hi haurà tallers infantils i familiars, una batucada i degustacions gratuïtes a l’interior del mercat, a més d’altres propostes per animar els carrers. “Un mercat és molt més que un lloc on anem a comprar. És tradició, estima, records i passió”, ha reivindicat Glòria Márquez, representant dels paradistes del Mercat del Triomf.
La presidenta de l’Associació de Comerciants de Sant Pere, Alba Manzanares, ha remarcat que la convocatòria ha transcendit l’àmbit local, atraient visitants no només de Terrassa, sinó de diversos punts de Catalunya. Reivindicant el comerç de proximitat, ha agraït la participació ciutadana: “Gràcies per mantenir-nos vius, gràcies per seguir escoltant-nos i gràcies a totes les persones que fan possible que els carrers encara estiguin vius”.
Vint-i-dos establiments de restauració
La vessant gastronòmica de la campanya s’allargarà fins al 22 de novembre amb la participació de 22 establiments de restauració, que oferiran menús, plats i tapes amb els bolets i altres productes de temporada com a protagonistes. El president del Gremi d’Hostaleria de Terrassa, Xavier Gómez, ha explicat que l’entitat també organitzarà una proposta de degustació de tres o quatre plats de tardor amb bolets durant la jornada de la fira. A més, ha tret pit de la voluntat de l’actual junta del gremi de desenvolupar activitats i accions arreu de la ciutat: “No només fem Terrassa del Centre, sinó que som també els barris del voltant”, ha assenyalat, tot reivindicant Sant Pere com un entorn privilegiat comercialment i ciutadanament parlant.
Per la seva banda, el regidor de Turisme, Joan Salvador, ha subratllat que la campanya “ens ajuda a situar i reivindicar Terrassa com el que és, una destinació turística única, sostenible i de qualitat”. La programació de tardor inclou també rutes i itineraris pel patrimoni natural i cultural, activitats familiars, jornades de portes obertes als equipaments museístics i propostes per descobrir els productes del territori. Per la seva part, el regidor de Comerç, Xavier Cardona, ha aprofitat la presentació per assenyalar que una acció com aquestes jornades “permet tornar a posar a l'agenda ciutadana el barri de Sant Pere, el carrer Ample, i ens farà recordar i tenir molt orgull d'aquests comerços que tenim a la nostra ciutat”.