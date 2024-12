Una parella de falcons pelegrins cria cinc polls a Sant Llorenç

Una parella de falcons pelegrins (Falco peregrinus) ha criat cinc polls al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, un fet que representa un esdeveniment inusual i molt poc descrit en aquesta espècie. Segons la informació disponible, aquesta és la primera vegada que s’observa el naixement de cinc polls en un niu de falcó pelegrí a la Península Ibèrica. La fita s’ha publicat a la revista Quercus d’aquesta tardor.

Al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac es realitza un seguiment estandarditzat de les aus rapinyaires per avaluar la distribució i la reproducció de diverses espècies. Entre aquestes, el falcó pelegrí és objecte d’un seguiment anual durant els mesos de febrer a maig. Un canal de Youtube en recull els videos.

Aquesta espècie, amb una àmplia distribució a nivell mundial, és coneguda per les seves habilitats de vol i la seva velocitat en picat, sent una de les aus més ràpides del món. Es tracta d’una espècie protegida per múltiples normatives i que a Catalunya el seu estat de conservació es considera proper a l’amenaça.

El 24 de maig en una de les visites per saber el nombre de polls que han criat, els guardes forestals del Parc Natural van detectar cinc joves volanders d’una mateixa parella. Els falcons havien criat en un niu construït per corbs, en un forat de la roca amb poca visibilitat, per això els guardes no van poder recomptar els polls fins que van fer els primers vols. Els van estar observant i els van poder fotografiar. És així com van veure que un dels falcons adult els portava menjar.

La majoria dels llibres i estudis sobre l’espècie indiquen que fan una posta de tres a quatre ous però es coneixen casos a tot el món de nius amb cinc pollets. Ara, però, és la primera vegada que s’observa a la península.