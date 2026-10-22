Castellbisbal guanya places per aparcar bicicletes al costat del tren

Castellbisbal ha ampliat les opcions d’aparcament per a bicicletes i patinets a dues estacions de tren del municipi. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha estrenat un nou mòdul Bicibox a l’estació de Martorell Vila - Castellbisbal, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i, a més, ha ampliat el mòdul de l’estació de Rodalies.
Per una banda, el nou mòdul vinculat a l’estació d’FGC està situat a la Colònia del Carme i compta amb una capacitat total de set vehicles. Pel que fa al mòdul ja existent a Rodalies, s’ha duplicat la seva capacitat i passa de set places a catorze. Gràcies a aquestes novetats, el municipi disposa ja de tres punts d’estacionament segur, amb un tercer mòdul situat a la vora de l’Institut Castellbisbal.
Amb aquesta actuació, l’AMB pretén facilitar la combinació de la bicicleta amb el transport públic, una opció que permet completar els desplaçaments quotidians sense dependre exclusivament del vehicle privat. La ubicació dels mòduls, a prop de les estacions de tren, està especialment pensada pels usuaris que utilitzen el tren per anar a treballar o estudiar fora del municipi.
Creix l’ús del servei
Aquestes ampliacions responen directament a un creixement sostingut de l’ús d’aquest servei. Segons dades de l’AMB, durant el juny de 2026 es va registrar un 20% més d’usuaris respecte al mateix període de l’any anterior. El sistema Bicibox ofereix espais tancats i segurs per poder deixar-hi bicicletes i vehicles de mobilitat personal amb més garanties que en els aparcaments convencionals. Per accedir al servei, cal registrar-se prèviament al portal en línia de Bicibox i donar d’alta el vehicle. El cost depèn de la modalitat escollida, i n’hi ha que són completament gratuïtes.