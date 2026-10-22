El Ple d’Ullastrell aprova una pujada de l’IBI del 3%

El Ple ordinari de l'Ajuntament d'Ullastrell ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2027, entre les quals es troba un increment de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) d’un 3%. La resta d’impostos i taxes, però, han quedat congelats, com en els darrers exercicis. A més, durant el Ple es van aprovar els projectes de reforma dels vestidors del casal cultural de la ciutat i de creació de dos nous habitatges públics.
Aquesta actualització de les ordenances fiscals –aprovades amb el vot favorable d’ERC i l’abstenció del PSC– respon, segons l’Ajuntament, a l'increment dels costos que assumeixen en energia, serveis, subministraments i salaris, i té per objectiu equilibrar els ingressos amb les despeses previstes per garantir la sostenibilitat de l'economia municipal.
Pel que fa als projectes d'equipaments i d’habitatge públic, s’ha aprovat la reforma i ampliació dels serveis del casal cultural, amb un pressupost de 107.425,74 €, com també la rehabilitació estructural de l’edifici El Progrés, un espai cultural de la ciutat. Aquesta rehabilitació inclourà també la implantació de dos nous habitatges i comptarà amb un pressupost de 220.695,22 €.
Amb aquesta iniciativa, el parc públic d'habitatge d'Ullastrell passarà de 6 a 8 habitatges, un pas més per facilitar l'accés a l'habitatge al municipi. Jaume Puig, alcalde d’Ullastrell, ha destacat que “poder ampliar el parc d'habitatge públic és una de les millors notícies que podem donar al poble. Cada habitatge compta, i més en un municipi com el nostre”.
Altres acords
A banda d’això, durant el Ple es van incorporar i aprovar altres punts, com el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament i el Consell Comarcal per al programa Treball i Formació, l'addenda a la pròrroga del conveni d'encàrrec de gestió del Programa de suport a les recollides d'alta eficiència del Consorci de Residus del Vallès Occidental i la sol·licitud de participació en la recollida i gestió del residu tèxtil del Consorci de Residus del Vallès Occidental.
A més, també es van aprovar l'acta de la sessió anterior, la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants i la determinació del règim de dedicació exclusiva de l'alcalde. Tots els punts es van aprovar per unanimitat, excepte el referent a les ordenances fiscals.