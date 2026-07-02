Es reprèn la circulació de trens pel túnel de Rubí

La circulació de trens de viatgers i mercaderies pel túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest dimarts, 7 de juliol, després que Adif hagi acabat les obres de contingència per reforçar, estabilitzar i millorar l’estructura de la infraestructura.
Segons ha informat en un comunicat, la retirada de les restriccions arriba una setmana abans del calendari inicialment previst. El gestor “treballa de manera coordinada” amb la Generalitat i Renfe per recuperar completament l’R8, interrompuda des de finals de gener. Pel que fa als serveis de mercaderies, Adif preveu normalitzar la circulació tant en ample convencional com en ample estàndard d’acord amb la planificació que estableixi cadascun dels operadors ferroviaris.
L’actuació ha suposat una inversió superior als 3,5 milions d’euros i ha consistit en el reforç interior de 130 metres dels 990 que té el túnel. En concret, els treballs s’han concentrat al tram on s’havia detectat una evolució “més desfavorable” de les patologies que afecten l’estructura, amb l’objectiu d’evitar que avancessin i provoquessin més alteracions del trànsit ferroviari.
Les obres s’han executat pel procediment d’emergència després de la suspensió del servei a finals de gener i han inclòs la instal·lació d’unes peces metàl·liques fetes a mida per a cada secció del túnel. A partir d’ara, Adif mantindrà un monitoratge de l’estructura amb més de 30 sensors.