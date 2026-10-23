La Cova Simanya revela pistes sobre la història genètica de la Península Ibèrica

Les restes humanes trobades a la Cova Simanya, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, han ajudat descobrir nous detalls sobre l’origen de la població de la península Ibèrica. La investigació, publicada a la prestigiosa revista científica Cell, ha analitzat l’ADN antic de dos individus localitzats al jaciment, situat a Sant Llorenç Savall
Les restes, que daten dels segles IV i V de la nostra era, van ser recuperades durant les excavacions arqueològiques del 2020, en les que hi van col·laborar la Diputació de Barcelona i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. Gràcies a les anàlisis genètiques, han identificat un infant d’uns cinc anys amb ascendència hispanoromana i un home adult amb una combinació d’ascendència hispanoromana i del centre o nord d’Europa.
243 genomes per reconstruir la història genètica
L’estudi, amb participació de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA), ha analitzat 243 genomes antics de 31 jaciments arqueològics per reconstruir els canvis genètics de la població ibèrica entre els segles I i VIII.
Els resultats mostren que la conquesta romana va comportar una important transformació genètica, impulsada pels moviments de població procedents de diferents zones de la Mediterrània, inclosos territoris de la Mediterrània oriental i del nord d’Àfrica.
En canvi, les migracions de sueus, alans i visigots van tenir un impacte genètic menor, amb una contribució estimada d’entre el 12% i el 22%, segons la regió i el context social.
El patrimoni arqueològic de Sant Llorenç
Les excavacions a la Cova Simanya s’han desenvolupat amb la participació de diferents institucions i el suport de la Generalitat de Catalunya. La investigació ha estat liderada per l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE-CSIC-UPF), el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, la Universitat Harvard i la Universitat del País Basc. Els investigadors Juan Ignacio Morales i Josep Maria Vergès, de l’IPHES-CERCA, hi han participat com a coautors.