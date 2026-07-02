Volen construir 29 habitatges a dos solars a Vacarisses

Promotors han manifestat la seva voluntat de construir 29 habitatges públics en dos solars situats al municipi. Segons ha explicat la Generalitat, un d’ells estarà situat al passeig de al Torre, 2c, on hi haurà 11 pisos. L’altre solar està al carrer del Cingle Moliner número 14 , que tindrà 18 habitatges.
De fet, Vacarisses és un dels 13 municipis en els quals sis promotors volen construir 444 habitatges públics en 24 solars petits. Ho han fet un mes després que el Govern, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, obrís la licitació per trobar promotors individuals interessats a construir 783 habitatges públics en 59 solars petits de 40 municipis. Aquests sis promotors són els primers que han presentat les seves sol·licituds per alguns d’aquests petits solars. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha posat en valor que “un mes després d’obrir el termini de presentació de sol·licituds, ja tenim interessats per construir més de la meitat dels habitatges públics”.
El següent pas és obrir un concurs durant un mes perquè els promotors puguin presentar les ofertes pels mateixos solars i finalment la construcció s’adjudicarà a la millor proposta.
Els solars petits que encara no han rebut cap sol·licitud d’interès segueixen al llistat amb la licitació oberta a la Plataforma de Contractació.
Es tracta, amb alguna excepció, de solars petits, amb capacitat per a 20 habitatges o menys. N’hi ha de cedits per ajuntaments en el marc de la primera convocatòria de la reserva pública de solars i també d’altres propietat de l’Institut Català del Sòl.
S’ha optat per licitar cada solar de forma individual en comptes d’agrupar-los en paquets per trobar més fàcilment promotors que s’ajustin a les particularitats de cada solar i municipi. És el primer cop que la Generalitat licita la construcció en solars que no són de la seva titularitat.
També s’ha simplificat l’aportació de documents respecte dels criteris avaluables d’acord amb judici de valor per tal de facilitar la presentació d’ofertes i s’han introduït nous criteris de valoració.