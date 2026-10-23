Cuidar el cabell, relaxar la ment: així és el "hair spa" de Gardè

Dedicar una estona a cuidar-se sense haver de pensar en res més. Aquesta és la proposta de Gardè - Centre de Salut Capil·lar, situat al barri de Sant Pere, que recentment ha incorporat el “hair spa” a la seva oferta de perruqueria i estètica. Aquesta novetat permet anar un pas més enllà dels tractaments convencionals i convertir la visita en una experiència de benestar que combina la cura dels cabells amb la desconnexió.
“És un concepte de benestar total”, explica Cesca Urbano, propietària del negoci. Ella, que es dedica a la perruqueria des dels 15 anys i que va obrir Gardè el 2011, fa temps que aposta per la salut capil·lar. La incorporació d’una nova llitera amb un sistema de rentatge mitjançant un arc fluvial li ha permès completar el servei i oferir una experiència més confortable, sense haver de traslladar el client al rentacaps convencional quan arriba el moment de rentar-li els cabells.
Abans de començar, t’examinen el cuir cabellut i els cabells amb una microcàmera, eina que permet detectar anomalies com ara descamació, deshidratació o sensibilitat per aplicar el tractament idoni. La sessió pot incloure neteja o “píling” capil·lar, així com l’aplicació de productes específics i massatges. Tot això mentre els aromes, la música i les sensacions de l’aigua contribueixen a crear un ambient de calma. L’objectiu és que cada persona rebi una atenció ajustada al seu cas.
La nova llitera també obre la porta a combinar diferents tractaments durant una mateixa visita. “Mentre la persona fa el tractament capil·lar, puc fer una higiene facial, un massatge de braços o un drenatge”, assenyala Urbano. A més, el centre disposa d’un equip d’oxigenoteràpia per complementar els protocols amb principis actius específics.
Més enllà de l’estètica
Aquesta filosofia de cura personalitzada s’estén a la resta de serveis. Gardè treballa amb productes d’origen botànic i cosmètica ecobiològica certificada, tant en l’àmbit capil·lar com en els tractaments facials i corporals. “Després de la pandèmia vam reorientar el nostre concepte perquè no volíem oferir només perruqueria convencional, sinó una experiència conscient on la persona pugui desconnectar de tot”, diu la propietària.
El centre està situat al carrer de Francesc Salvans, 48, i el seu número de telèfon és el 666 25 59 61.