La Mostra de Cinema Espiritual porta històries de fe, esperança i superació a 16 municipis de la demarcació de Barcelona

Una adolescent que es planteja ingressar en un convent, un pare que travessa el desert buscant la seva filla desapareguda o una comunitat que intenta refer-se després d'una tragèdia. Aquestes són algunes de les històries que proposa la 23a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, que del 15 al 30 de novembre convida el públic a mirar més enllà de la pantalla i reflexionar sobre qüestions com la fe, la llibertat, la solidaritat o el sentit de la vida. Aquesta edició inclou més de 150 projeccions arreu del país, amb una presència destacada a Barcelona i el seu entorn.
La programació s'articula al voltant de tres cicles: Discerniment i elecció, sobre les decisions que marquen les nostres vides; La mirada de les víctimes, centrat en les conseqüències de la guerra, la violència i l'exclusió, i Cap a la saviesa, que explora diferents camins de creixement personal i espiritual. La majoria de les projeccions compten amb presentacions i col·loquis que conviden el públic a compartir impressions i reflexions.
De "Los domingos" a "Sirāt": cinema per reflexionar
Una de les pel·lícules destacades és "Los domingos", d'Alauda Ruiz de Azúa, que narra el conflicte familiar que desencadena la decisió d'una jove de disset anys d'ingressar en un convent de clausura. Es podrà veure a Barcelona, Terrassa, Olesa de Montserrat, la Palma de Cervelló i Figaró-Montmany. També sobresurt "Jean Valjean", una adaptació de l'obra de Victor Hugo sobre el perdó i les segones oportunitats, amb projeccions a Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Granollers, Terrassa i la Palma de Cervelló.
La guerra i les seves conseqüències són presents a "La veu de la Hind", de Kaouther Ben Hania, que reconstrueix la desesperada petició d'ajuda d'una nena atrapada enmig del conflicte de Gaza. El film arribarà a Olesa de Montserrat, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Barcelona i Calella. Per la seva banda, "Sirāt", d'Óliver Laxe, proposa un viatge físic i espiritual pel desert del Marroc que es podrà seguir a Barcelona i Mollet del Vallès. Completen aquesta diversitat de mirades "Rondallas", una història sobre el dol i la força de la comunitat que es projectarà, entre altres municipis, a l'Hospitalet de Llobregat i Rubí, i "Vermiglio", ambientada en un poble dels Alps italians durant la Segona Guerra Mundial, que es podrà veure a Alella i Mataró, a més de Barcelona.
La producció documental també té un paper destacat. "Hospital de Campanya", de Jordi Roigé, mostra la tasca d'acollida a persones sense llar de la parròquia de Santa Anna de Barcelona, mentre que la sèrie Natura Sagrada, de Joan Salicrú, explora la relació entre espiritualitat i paisatge, amb sessions a la Garriga, Alella i Barcelona.
A la capital catalana, la Filmoteca dedica una retrospectiva a Roberto Rossellini amb clàssics com "Roma, città aperta i Germania, anno zero". Els Cinemes Verdi acolliran el 15 de novembre la inauguració de la Mostra amb la preestrena del documental "Meditar", de Sara G. Cortijo, mentre que la cloenda tindrà lloc el dia 30 a l'Auditori de Blanquerna, amb l'estrena de dos episodis de la nova temporada de "The Chosen".
Cinema també des de casa
La Mostra també es podrà seguir des de casa a través de FilminCAT, amb una programació en línia de 39 títols. A més, com cada any, el certamen aposta per activitats educatives en centres penitenciaris i de justícia juvenil, ampliant així l'abast de la iniciativa més enllà de les sales de projecció.
La Mostra és organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, amb l'objectiu de posar en valor l'espiritualitat a través del cinema, afavorir el diàleg interreligiós i contribuir a la cohesió social.
Consulta totes les pel·lícules, dates, horaris i espais de projecció al programa complet de la 23a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.