La Generalitat reconeix Amics de les Arts amb l'estatus d'entitat "d'utilitat pública"

La Generalitat de Catalunya ha declarat oficialment Amics de les Arts i Joventuts Musicals entitat d’utilitat pública, un reconeixement que acredita l’interès general de la seva activitat "i la seva contribució a la societat".
Aquesta declaració, que arriba a les portes de la celebració del centenari de l'entitat, s’ha formalitzat mitjançant la Resolució JUS/3697/2026, de 8 d’octubre, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 21 d’octubre de 2026. L'administració catalana valora així la trajectòria de la institució i la seva aportació a la vida cultural de Terrassa. "També confirma la importància d’una activitat que va més enllà de les persones associades i que contribueix a enriquir la cultura de la ciutat", ha subratllat Amics de les Arts.
No n'hi ha prou amb un treball sostingut en el temps. "La declaració d’utilitat pública no s’obté automàticament pel pas dels anys. Cal acreditar que l’entitat desenvolupa activitats d’interès general i compleix els requisits establerts per la normativa", recorda l'entitat presidida per Maria Miralda. En aquest cas, el reconeixement destaca la seva tasca en àmbits com les arts plàstiques i visuals, la literatura, la música, el teatre i la fotografia, així com la seva contribució a la creació artística, la formació i la participació cultural.
Noves oportunitats per a socis i col·laboradors
La declaració també pot facilitar el suport de persones, empreses i institucions als projectes de l’entitat. "Entre altres possibilitats, pot comportar avantatges fiscals per a donants i empreses col·laboradores, sempre que es compleixin els requisits legals corresponents. També pot tenir efectes sobre determinades quotes de les persones associades", assenyala la institució.
Per a Amics de les Arts, la declaració arriba en un moment especialment significatiu: a les portes de la celebració del seu centenari, el 2027. "És una oportunitat per reconèixer la feina feta i, alhora, continuar impulsant nous projectes culturals", afegeix l'entitat.
Alhora, aquest nou estatus "comporta el compromís de continuar garantint la transparència, presentar anualment la documentació exigida i mantenir les finalitats d’interès general de l’entitat. Són responsabilitats que contribueixen a reforçar la confiança de les administracions, les institucions, els patrocinadors i la ciutadania".
A les portes del Centenari
Per a Amics de les Arts, la declaració arriba en un moment especialment significatiu: a les portes de la celebració del seu centenari, el 2027. "És una oportunitat per reconèixer la feina feta i, alhora, continuar impulsant nous projectes culturals", afegeix l'entitat.
"Aquest reconeixement és també fruit de la implicació de totes les persones que han fet possible la trajectòria de l’entitat: socis i sòcies, artistes, creadors, professorat, formadors, equips de treball, institucions, administracions, empreses col·laboradores i públic que, al llarg de gairebé cent anys, han contribuït a fer d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals un espai de creació, cultura i participació obert a Terrassa", conclou.
Aquest dissabte, la institució obrirà l'exposició amb 56 obres de la Col·lecció Soler Casamada, que posarà a la venda en forma de subhasta fins el 3 de novembre. Els diners recaptats seran destinats a la celebració del centenari.