Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 4 de setembre del 2026

Defuncions

  • Cementiri de Terrassa -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de setembre de 2026 a les 19:37
Actualitzat el 03 de setembre de 2026 a les 19:38

Aquestes són les cerimònies de divendres 4 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:

Consuelo García Bueno, 86 anys

Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa

Abundio Urbano Merino, 83 anys

Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Carmen Patón Lachica, 86 anys

Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

Juan Antonio Abad Flores, 62 anys

Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa

Ángel Blanco Reyes, 98 anys

Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa

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