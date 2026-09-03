Defuncions a Terrassa: les cerimònies de divendres 4 de setembre del 2026

Aquestes són les cerimònies de divendres 4 de setembre del 2026 a Terrassa, corresponents a les darreres defuncions:
Consuelo García Bueno, 86 anys
Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 9.00 hores, a l’Espai Jardí del complex funerari municipal de Terrassa
Abundio Urbano Merino, 83 anys
Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 12.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Carmen Patón Lachica, 86 anys
Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 15.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa
Juan Antonio Abad Flores, 62 anys
Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 16.00 hores, a l’Espai Oratori del complex funerari municipal de Terrassa
Ángel Blanco Reyes, 98 anys
Data de la defunció: 2 de setembre
Cerimònia: 4 de setembre, a les 17.00 hores, a l’Espai Temple del complex funerari municipal de Terrassa