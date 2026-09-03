Terrassa ja té marca de ciutat i es diu "Fàbrica de Talent": ara una taula n'ha de definir les accions

Terrassa ja té el nom que ha d'articular la seva marca de ciutat: "Fàbrica de Talent". El tinent d'alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, ha presentat aquest dijous l'expressió guanyadora d'un procés participatiu obert fa mesos, en què han pres part entitats, empreses, estudiants i mitjans de comunicació. La proposta s'ha imposat amb el 61,39% dels vots a l'altra finalista, "Capital de Talent".
El pas següent, i el que ha de donar contingut a la marca, és la creació d'una taula publicoprivada que decidirà quins projectes es tiren endavant i amb quins recursos. Aquesta aposta per consolidar la imatge exterior busca un impacte real i beneficiós en l'economia local, ja que, segons un estudi de Bloom Consulting esmentat durant la presentació, treballar la marca de ciutat pot aportar un retorn de més del 20% del seu valor.
Un concepte per sobre d'un lema
Salvador ha remarcat que "Fàbrica de Talent" neix com un concepte de ciutat i no com un lema publicitari. Serà la nova taula qui decideixi si la frase apareix escrita enlloc. L'objectiu, segons ha ditel tinent d'alcalde, és "fer que la gent cregui en la seva ciutat". El nom surt dels tallers coordinats per una empresa externa i es va votar entre el 12 de desembre i l'11 de gener. El resultat no s'ha sabut fins ara perquè el consistori havia de registrar oficialment la frase, un tràmit amb un cost d'uns 5.000 euros. Salvador ha justificat el silenci per evitar l'ús indegut per part de tercers.
Taula mixta
La peça clau del projecte és una taula mixta que ha de ser permanent i allunyada de l'electoralisme. El reglament es treballa amb els serveis de participació i secretaria perquè estigui enllestit aquest mateix mes.
Durant el darrer trimestre de l'any el consistori buscarà els membres, entre els agents que ja van participar en els tallers. Hi haurà representants de tots els grups municipals i tècnics de l'Ajuntament, però l'objectiu és que el nombre de membres externs, procedents d'entitats, empreses o del món universitari, sigui equivalent, tot i que encara no s'ha tancat la proporció. Per reforçar aquesta cogovernança, el reglament preveu un president representant de l'Ajuntament i un vicepresident escollit entre els membres externs.
Aquest òrgan serà assessor i s'organitzarà ell mateix. Es constituirà com a molt tard el primer trimestre de 2027 per esquivar el calendari electoral. Salvador ha insistit que la taula ha de perdurar "hi hagi qui hi hagi al davant del govern", i a títol personal apunta que caldria escalonar els mandats dels membres externs respecte dels cicles polítics. Entre la trentena de propostes recollides hi ha des d'un festival de cinema fins a un pavelló esportiu o un vídeo promocional. Tot i no tenir caràcter vinculant, la futura taula serà l'encarregada de prioritzar els projectes i proposar com es finança.
El maletí de l'ambaixador
Una de les idees sorgides dels tallers i que s'exploraran és el maletí de l'ambaixador: un material comú, amb vídeo inclòs, perquè clubs, empreses i artistes de Terrassa promocionin la ciutat quan surten a fora.