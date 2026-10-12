Com afectarà el 29-N al món empresarial?: “La tensió i la crispació és un ambient devastador per a l’economia productiva”

La sobtada convocatòria d’eleccions generals ha sacsejat de ple l’escenari polític estatal, obrint un període d’incerteses i expectatives que el teixit econòmic observa amb màxima atenció. Dijous passat, el Teatre-Auditori Emma Vilarasau de Sant Cugat va acollir la 31a edició de la Nit de l’Empresa de la Cecot. Sota el lema “Inconformisme en acció”, la patronal vallesana va reunir prop d’un miler d’assistents, entre líders corporatius, representants institucionals i agents socials, per reivindicar la iniciativa privada com a motor indiscutible de progrés. En aquest context de debat estratègic, el Diari de Terrassa va recollir l’opinió de diversos representants assistents a la trobada per avaluar els riscos i les oportunitats que planteja el nou horitzó electoral. Les conclusions són contundents: mentre alguns assenyalen la necessitat urgent de rebaixar la crispació i forjar executius sòlids que legislin amb seguretat jurídica, d’altres veuen els comicis com una gran ocasió per harmonitzar normatives o bé com un tràmit democràtic.
Josep Rull, president del Parlament de Catalunya
“La tensió i la crispació és un ambient devastador per a l’economia productiva”
Rull adverteix que la principal amenaça per a l’activitat econòmica no és la convocatòria electoral en si, sinó el clima polític que la pot acompanyar: “Un ambient de tensió i de crispació és devastador per al conjunt de la societat i per a l’economia productiva”. Per això, reclama que Catalunya sigui capaç de mantenir distància respecte del nivell de confrontació que, segons diu, es viu especialment a Madrid. Defensa que les empreses necessiten condicions estables. “Sense aquest espai de confiança, d’estabilitat, de seriositat, de rigor i de projecte, és molt difícil que puguin avançar”, sosté. La convulsió política estatal, afegeix, pot afectar “d’una manera molt severa” el teixit empresarial si es converteix en una dinàmica constant de retrets. Davant d’aquest risc, apel·la a la “rebel·lia positiva” que reivindica la Cecot.
Joan Font, fundador del Grup Bon Preu
“A les empreses el que ens convé és que hi hagi un Govern que governi”
Font evita entrar en valoracions partidistes i concentra la seva resposta en una qüestió pràctica: que el resultat electoral permeti formar un executiu amb capacitat de prendre decisions. “A les empreses el que ens convé és que hi hagi un Govern que governi”, resumeix. En aquest cas, es refereix especialment a Madrid, però apunta que la necessitat d’un govern operatiu és igualment important a Catalunya. Reconeix que el color polític pot comportar diferències en les decisions econòmiques: “Segons qui governi, es mirarà la política laboral d’una manera o se la mirarà d’una altra”. També preveu diferències fiscals, tot i que descarta que hagin d’afectar substancialment Bon Preu. Més que pronunciar-se sobre les polítiques concretes, insisteix en la necessitat que hi hagi “criteri”.
Antoni Abad, president de MútuaTerrassa
“No juguem amb el futur ni amb els ingressos de les famílies”
El president de MútuaTerrassa posa el focus en la responsabilitat de les institucions davant l’escenari polític. “El progrés, el valor afegit i la riquesa del país es construeixen essencialment des de les empreses”, diu, i recorda que darrere hi ha “totes les persones que hi treballem”. Per això, demana facilitar el creixement empresarial i reforçar la competitivitat, un objectiu en què les administracions tenen “molta corresponsabilitat”. La rapidesa a l’hora de prendre decisions, sosté, pot aportar competitivitat o restar-ne. Abad alerta contra “els extremismes, els populismes i aquesta agressivitat” de la confrontació política. “No juguem amb el futur ni amb els ingressos de les famílies”, reclama. Considera que la qüestió no s’hauria de plantejar com una disputa entre esquerres i dretes, sinó des de la “raonabilitat” i l’aposta pel futur.
Ferran Boades, responsable d’Assessoria Jurídica i Afers Públics d’AECOC
“Es poden harmonitzar normatives”
El responsable d’Assessoria Jurídica i Afers Públics d’AECOC considera que el canvi polític pot servir per corregir part de la complexitat normativa que afronten les empreses: “Davant d’un escenari tan ultraregulat com el que tenim, pot resultar una oportunitat per harmonitzar moltes normatives, tant autonòmiques com estatals, en el marc europeu”. AECOC és una associació multisectorial que agrupa fabricants i distribuïdors, principalment del gran consum, i representa unes 35.000 empreses. Boades veu les eleccions com una ocasió per traslladar les demandes del sector “d’una forma més clara i més senzilla cap al nou regulador”. Tot plegat, defensa que el nou executiu escolti l’associacionisme empresarial i avanci cap a un marc normatiu més coherent.
Mònica Botta, gerent del Consorci Sanitari de Terrassa
“Els escenaris d’incertesa no ajuden mai”
La gerent del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) admet que “la incertesa política no afavoreix l’activitat empresarial mai”, tot i que assegura que l’organització està acostumada a treballar en contextos canviants. “Som una empresa resilient. També és veritat que estem acostumats a les incerteses i, per tant, tenim clar el que hem de fer i ho farem, com sempre ho hem fet”, afirma. Botta transmet així confiança en la capacitat del Consorci per mantenir el rumb independentment del resultat electoral. Amb tot, considera que una situació política més estable facilitaria l’evolució de l’entitat, especialment pel que fa a la modernització dels serveis. “Ens ajudaria per poder millorar i poder innovar, com es parlava aquí a la Nit de l’Empresa, una certa estabilitat”, sosté, en línia amb la necessitat de disposar d’un entorn que permeti planificar i impulsar nous projectes.
Artur Mas, expresident de la Generalitat
“Els catalanistes tenen l’oportunitat d’equilibrar un govern del PP i Vox”
Mas considera que l’impacte en les empreses dependrà de les polítiques econòmiques que s’impulsin després de les eleccions. L’expresident català critica algunes de les mesures adoptades durant els darrers anys pel PSOE i Sumar, que, a parer seu, “no han sigut gens bones per a les empreses, pel sistema productiu”. Tot i això, creu que l’escenari encara està obert i posa el focus en la representació catalana al Congrés. Davant la possibilitat que el PP governi amb Vox, defensa la necessitat de disposar de “veus catalanes independents a Madrid” que puguin compensar les decisions de l’executiu estatal. En aquest context, considera que els partits més catalanistes tenen una oportunitat per fer valer la seva autonomia política: “Ho poden fer més els partits que tenen les mans lliures del tot que no pas els partits que estan lligats a partits d’àmbit espanyol”.
Beta Marquès, presidenta de Prodis
“Que no afectin el dia a dia de les persones amb discapacitat”
La presidenta de Prodis emmarca les eleccions en la normalitat democràtica, però expressa la preocupació perquè la crispació política pugui tenir conseqüències més enllà de les institucions. “Sabem que estem en un país democràtic i sabem que, com a mínim, cada quatre anys passarà això. Per tant, forma part del nostre dia a dia”, assenyala. Marquès lamenta el tracte que, de vegades, es dispensen els mateixos polítics durant les campanyes i confia que aquesta dinàmica no interfereixi en la feina de la fundació. Tot i considerar que l’entitat està preparada per afrontar qualsevol escenari, reclama responsabilitat als representants polítics perquè les seves decisions no perjudiquin les organitzacions que atenen persones amb discapacitat. “Hi hagi eleccions, vagin bé o vagin malament, el que surti hem de continuar defensant Prodis i, sobretot, els usuaris”, conclou.
Tatxo Benet, president de la fundació FemCAT
“Les eleccions en si no ofereixen cap risc ni cap oportunitat a l’empresa”
El president de la Fundació Privada d’Empresaris FemCAT separa la celebració d’eleccions de les conseqüències que pot tenir el resultat. “Les eleccions en si no ofereixen cap risc ni cap oportunitat a l’empresa”, afirma, perquè són “un moment en què la ciutadania exerceix el seu dret democràtic”. Això no vol dir, però, que el futur govern sigui irrellevant: Benet recorda que “les polítiques que fan uns i altres no són les mateixes” i que, per tant, la composició de l’executiu tindrà efectes sobre les empreses. En el cas de FemCAT, assegura que la convocatòria no altera la feina quotidiana de la fundació: “Nosaltres continuarem fent la nostra feina”. L’entitat treballa amb una mirada de mitjà i llarg termini i impulsa projectes orientats a “construir que Catalunya sigui el millor país del món”. Aquesta perspectiva, sosté, permet mantenir els objectius més enllà dels canvis polítics.