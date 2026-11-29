Les sortides a borsa d’Anthropic i SpaceX han recaptat 107.000 milions i 75.000 milions de dòlars en capital propi, respectivament. Aquestes xifres són estratosfèriques i posen de manifest l’interès global dels inversors pel desenvolupament de la intel·ligència artificial.
Les valoracions de bilió de dòlars de totes dues empreses poden ser discutibles, però qualsevol persona que inverteixi en accions d’empreses com aquestes, ha de ser conscient del risc que assumeix amb la seva inversió. Tot i això, el perill real rau en el creixent deute necessari per mantenir el ritme actual de desenvolupament dins l’ecosistema de la intel·ligència artificial, especialment en el finançament de centres de dades i “neoclouds”.
Val la pena distingir entre tres segments diferents d’emissors de deute dins de l’ecosistema d’IA: els hyperscalers, els centres de dades i els neoclòus.
Els hyperscalers (Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft i Oracle) són els principals inversors en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, amb una inversió de 800.000 milions de dòlars aquest any i més d’un bilió de dòlars en cadascun dels dos anys vinents. Durant els pròxims dos anys, s’estima que aquestes cinc empreses emetran bons per valor de més de 400.000 milions de dòlars cada any.
El següent segment que recorre al deute per finançar-se és el dels centres de dades. Els últims dos anys, s’han destinat 225.000 milions de dòlars a finançar-ne en mercats privats.
El tercer segment de l’ecosistema de la intel·ligència artificial que fa un ús intensiu i repetit de deute és el de les empreses de “nebo”. Es tracta d’empreses que compren xips i construeixen o lloguen centres de dades, que després lloguen a altres empreses com ara Microsoft, Meta, OpenAI o Anthropic. El principal problema del seu model de negoci és que han de pagar els xips abans de poder cobrar pels seus serveis.
Per avaluar el risc d’una desacceleració en el desenvolupament de la IA, cal monitoritzar l’evolució del deute i les noves emissions d’accions d’aquest grup d’empreses, en lloc dels preus de les accions.