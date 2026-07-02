Els comandaments intermedis, peça clau en la gestió del talent

La gestió de les persones no és responsabilitat exclusiva dels departaments de Recursos Humans. Aquesta ha estat una de les principals conclusions de la trobada anual de Recursos Humans de la Cecot, dedicada als equips intergeneracionals i al paper dels comandaments intermedis. En la taula rodona de casos d'èxit, moderada pel secretari general de la patronal, Oriol Alba, representants de Roca Junyent, Zanini i Bergadana han coincidit a situar els responsables d'equip com a figures decisives per desenvolupar el talent, reforçar la cultura empresarial i afrontar els reptes del relleu generacional.
El president executiu de Roca Junyent, Joan Roca, ha defensat que les polítiques de persones no poden quedar reduïdes a l'atracció i la retenció del talent. "Perdem l'oremus amb l'atracció i la retenció", ha afirmat, recordant que és normal que hi hagi professionals que decideixin canviar de projecte. Al seu entendre, el veritable repte és aconseguir que les persones creixin dins l'organització mantenint la seva singularitat i que les que creuen en el projecte, s'hi quedin.
Participació i confiança
En aquest sentit, ha atribuït un paper fonamental als comandaments intermedis. Ha assegurat que els objectius professionals han de definir-se conjuntament amb els responsables directes i no des de Recursos Humans, perquè són ells qui coneixen les fortaleses i les aspiracions de cada persona. I ha afegit: "No volem empleats, volem opinadors", reivindicant equips on les opinions es comparteixin sense por i on els responsables fomentin l'autonomia, la responsabilitat i la confiança.
Roca també ha posat exemples quotidians de lideratge, com la necessitat que qui dirigeix una reunió pregunti al final si algun membre de l'equip considera que s'ha deixat algun aspecte important. Un gest senzill que, segons ha explicat, reforça la participació i fa que totes les persones se sentin part de les decisions.
La directora de Recursos Humans de Zanini, Glòria Poal, ha coincidit que "Recursos Humans no és qui ha d'executar [la gestió de les persoens]; qui ho ha de fer és el comandament intermedi". Segons ha opinat, la funció del departament és "capil·laritzar" aquesta cultura perquè qualsevol treballador senti que no només el seu cap directe, sinó també els nivells superiors de l'organització, el coneixen.
Formació
Poal ha recordat també la crisi del 2008 per exemplificar la importància de cuidar també els qui es queden després d'una reestructuració. Després d'un expedient de regulació, ha explicat, l'empresa va treballar per reconstruir el sentiment de pertinença perquè "Recursos Humans no és l'ànima de l'organització; l'ànima són les persones". També ha defensat la formació contínua com una inversió estratègica. "L'empresa ha d'entendre que fer créixer la gent no és en detriment seu, sinó a favor seu", ha remarcat.
Des d'una realitat molt diferent, la de Bergadana-Transforma 21, el director de Recursos Humans, Joel Rivas, ha comentat que una de les claus per retenir talent és la proximitat. El 90% de la plantilla viu a menys de deu minuts del centre de treball de Gironella, un factor que afavoreix l'arrelament. L'empresa també manté una estreta col·laboració amb centres de formació professional, escoles i universitats per captar nous professionals en uns oficis cada vegada més difícils de cobrir.
Rivas ha destacat igualment la importància que "tots els estaments" de l'organització coneguin les persones, les seves inquietuds i el seu potencial per poder-les acompanyar en el seu desenvolupament.