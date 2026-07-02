L'atur baixa de les 11.000 persones a Terrassa per primer cop des de l’abril del 2008

L'atur segueix minvant a Terrassa, que suma ja quatre mesos consecutius de descensos. Segons ha publicat aquest dijous l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya, el juny va tancar amb un total de 10.942 egarencs sense feina, 82 persones menys que les 11.024 del maig, la qual cosa suposa una reducció d'un 0,74%.
En la comparativa anual, Terrassa té ara 250 aturats menys que el juny del 2025. Llavors se’n comptabilitzaven 11.192. Així doncs, el descens interanual, en termes relatius, ha estat d’un 2,23%.
Les caigudes percentuals, tant en termes mensuals com interanuals, no són especialment pronunciades. De fet, són les més minses dels últims anys. Tot i això, el descens ha permès que el nombre de persones sense feina baixi de les 11.000, una situació que no es donava des de l'abril del 2008, quan els terrassencs aturats eren 10.871.
Si tenim en compte només les dades dels mesos de juny, la d'enguany és la més baixa des del 2007, quan els egarencs registrats a les oficines del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) eren 9.228.
Segons recull la Diputació de Barcelona, la taxa d'atur registral estimada a Terrassa és ara del 9,3%. Al Vallès Occidental se situa en el 8,2%.
A la comarca, es comptabilitzen 39.712 aturats, 164 menys que al maig (-0,4%) i 1.411 menys que un any abans (-3,4%).
Per municipis, 182 han tancat el mes de juny amb menys persones sense feina que un mes abans, mentre que 8 localitats han sumat desocupats i en tres el nombre s’ha mantingut inalterable. En termes interanuals, 20 municipis han experimentat descensos i en tres la xifra s’ha vist incrementada.
A Catalunya, l’atur continua en mínims des de fa 18 anys amb 307.169 aturats, 458 menys que al maig (0,15%). Respecte a l’any passat, els desocupats s'han reduït en 7.915 persones (-2,51%) i han caigut a totes les demarcacions i sectors.