Abel Balderstone disputarà el seu primer Tour de France

El ciclista d'Ullastrell Abel Balderstone, que farà 26 anys el dimarts 7 de juliol, viurà aquest mes de juliol el moment més important de la seva carrera esportiva. Per primera vegada, disputarà el Tour de France, la més important i icònica cursa ciclista per etapes del món. Gràcies a una invitació especial de l'organització al seu equip, el Caja Rural, el d'Ullastrell podrà estrenar-se en un Tour. La seva condició d'especialista a la muntanya el durà a lluitar per algunes victòries d'etapa.
Es tracta d'una edició especial per al corredor d'Ullastrell, ja que enguany el Tour comença a Barcelona. De fet, les tres primeres etapes es disputen en territori català. Tot està a punt per al Grand Départ d'aquest dissabte a Barcelona. La cursa passarà diumenge a pocs quilòmetres d'Ullastrell.
Balderstone s'ha guanyat a pols la seva presència a la cursa. L'estiu passat, es va coronar com el millor espanyol d'una Vuelta Ciclista a Espanya que enguany no correrà. El tram final de la temporada passada va ser espectacular. Al juny es va proclamar campió d'Espanya de contrarellotge a la cronoescalada de Sierra Nevada. Dies després arribaria la tretzena posició a la general de la Vuelta. Tot això li va valdre la convocatòria d'Alejandro Valverde per disputar el Mundial de Ruanda i l'Europeu de França.
El 2026 va començar per a ell amb la Challenge de Mallorca, la Volta a la Comunitat Valenciana i la Volta a Catalunya. El pròxim gran repte és, sens dubte, la ronda francesa.
El passat mes de setembre, Balderstone va renovar amb el Caja Rural per les temporades 2026 i 2027. "La temporada passada va ser bona. Hi ha hagut converses amb altres equips, però he decidit continuar al Caja Rural. Per a tots és un somni estar en el World Tour, però de moment estic bé aquí", explicava fa unes setmanes.
Tres setmanes molt exigents
L'edició número 113 del Tour de France arrencarà aquest dissabte amb la contrarellotge per equips de 19 quilòmetres de Barcelona, amb sortida al Port Olímpic i arribada a Montjuïc, al costat de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Des de dissabte i fins al diumenge 26 de juliol es disputaran 21 etapes, amb només dues jornades de descans. Hi haurà set etapes planes, dues contrarellotges (la de Barcelona i la de la setzena etapa, a Thonon-les-Bains), quatre de mitja muntanya i vuit de muntanya, amb cinc arribades en alt: Gavarnie-Gèdre, Plateau de Solaison, Orcières-Merlette i Alpe d'Huez (dues vegades). Balderstone es posarà a prova als Pirineus, el Massís Central, els Vosgos, el Jura i els Alps. El sostre del Tour 2026 serà el Col du Galibier, de 2.642 metres.