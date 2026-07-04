Bru Roset torna a guanyar la Cursa Atlètica de Festa Major

El duatleta terrassenc del CN Barcelona Bru Roset ha repetit l'èxit de l'any passat i s'ha adjudicat la victòria en la 46a edició de la Cursa Atlètica de Festa Major, celebrada aquest dissabte pels carrers i avingudes de la ciutat, amb sortida i arribada a la plaça de Ricard Camí.
L'atleta terrassenc ha travessat la línia de meta per davant de Marc Otero, amb qui l'any passat va compartir la victòria amb un temps de 20'03". Otero ha acabat tercer en aquesta edició. Enguany, Roset ha rebaixat el crono, deixant-lo en 19'54". El temps no és oficial, car des de l'any passat, aquesta cursa-caminada no té caràcter competitiu.
En categoria femenina, la victòria ha estat per a una altra terrassenca, l'especialista en curses de muntanya Queralt Riba, que ha signat un temps de 25 minuts.
La calor ha estat, un any més, la gran protagonista d'una prova que ha aplegat 900 participants a la plaça de Ricard Camí. La prova, organitzada per l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa, ha superat de llarg els 750 participants de la passada edició.
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La tarda atlètica s'ha iniciat a les 19.15 amb una animada cursa infantil d'1,2 quilòmetres, que ha comptat amb uns 200 nens participants. Mitja hora més tard s'ha donat el tret de sortida a la cursa gran, de 6 quilòmetres de recorregut. La prova ha comptat amb una participació fonamentalment jove, amb força esportistes que lluïen els colors de les seves respectives entitats atlètiques, així com futbolistes, jugadors de bàsquet i de hockey.
En travessar la línia de meta, Bru Roset s'ha mostrat molt satisfet d'haver reeditat el triomf de l'any passat. "Ha fet molta calor, però això és igual per a tots. Ho he donat tot i m'he desenganxat del grup al Passeig del Vint-i-Dos de Juliol. No estic en el meu millor moment de forma, però he pogut acabar primer", ha explicat l'egarenc, que ha afegit. "Aquesta és una de les millors curses que es fan a la ciutat. Estaria molt bé que fos competitiva i estigués homologada, el que ens permetria aconseguir marques".
Per la seva banda, la guanyadora femenina, Queralt Riba ha comentat en acabar: "No m'esperava guanyar. Jo faig curses de muntanya, però una prova com aquesta em va bé per agafar velocitat. Feia molta calor, però jo la suporto bé. Ha estat un molt bon entrenament. Feia anys que no corria la cursa de Festa Major. Ara visc a Andorra, però no me l'he volgut perdre", ha reblat.