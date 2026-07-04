La tarda atlètica s'ha iniciat a les 19.15 amb una animada cursa infantil d'1,2 quilòmetres, que ha comptat amb uns 200 nens participants. Mitja hora més tard s'ha donat el tret de sortida a la cursa gran, de 6 quilòmetres de recorregut. La prova ha comptat amb una participació fonamentalment jove, amb força esportistes que lluïen els colors de les seves respectives entitats atlètiques, així com futbolistes, jugadors de bàsquet i de hockey.
FOTOS | Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026
Fotogaleries
ARA A PORTADA
Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 23:45
Actualitzat el 04 de juliol de 2026 a les 23:47
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
- Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
- Lluís Clotet
Notícies recomenades
- Fotogaleries FOTOS | Cercavila de la Festa Major de Terrassa 2026
- Fotogaleries FOTOS | La Festa Major també se celebra en família
- Fotogaleries FOTOS | Un vermut glosat als peus de la Torre del Palau
- Fotogaleries FOTOS | Els ritmes balcànics de Balkan Paradise Orchestra aterren a la Festa Major
- Fotogaleries FOTOS | Rock amb segell terrassenc amb Capdetrons
- Fotogaleries FOTOS | Sessió de música de matinada a càrrec de DJ Trabubu