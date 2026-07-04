FOTOS | Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026

Fotogaleries

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de juliol de 2026 a les 23:45
Actualitzat el 04 de juliol de 2026 a les 23:47

La tarda atlètica s'ha iniciat a les 19.15 amb una animada cursa infantil d'1,2 quilòmetres, que ha comptat amb uns 200 nens participants. Mitja hora més tard s'ha donat el tret de sortida a la cursa gran, de 6 quilòmetres de recorregut. La prova ha comptat amb una participació fonamentalment jove, amb força esportistes que lluïen els colors de les seves respectives entitats atlètiques, així com futbolistes, jugadors de bàsquet i de hockey.

Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Lluís Clotet
  • Cursa de la Festa Major de Terrassa 2026 -
Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades