Carlota Peñalver, primer fitxatge del CN Terrassa

L’equip femení del CN Terrassa ja ha cobert la primera de les quatre baixes que ha patit amb relació a la temporada passada. El conjunt que prepara Xavi Pérez ha signat un reforç de luxe, la jugadora del CE Mediterrani Carlota Peñalver. Es tracta d’un fitxatge en clau de present, però també de futur. Peñalver és una jugadora jove i amb una gran projecció. Ha entrat, a més, en la dinàmica de la selecció espanyola absoluta que prepara el terrassenc Jordi Valls.
Arriba procedent del CE Mediterrani i la consideren una de les promeses més remarcables del waterpolo espanyol, ja perfectament consolidada a la Divisió d’Honor.
Peñalver arriba a Terrassa amb un més que notable palmarès en les categories inferiors de la selecció espanyola. S’ha proclamat campiona del món juvenil i campiona d’Europa júnior, entre altres trofeus internacionals.
L’entrenador del conjunt femení del CN Terrassa, Xavi Pérez, valora molt positivament l’arribada de Peñalver, en destaca la versatilitat i l’impacte que pot tenir en el joc de l’equip. “La Carlota és una jugadora molt polivalent, que pot defensar perfectament per totes les posicions i que té molt gol també per tot arreu. Juga com a defensora de boia i per les posicions de 4 i 5, però no té problemes per entrar per l’altre costat de l’arc. És forta, molt activa en atac i bona defensora”.
Peñalver, il·lusionada
“Afronto aquesta nova etapa al CN Terrassa amb moltíssima il·lusió, moltes ganes d’aprendre i créixer tant personalment com esportivament. Ja estic desitjant que comenci la temporada”, explica la waterpolista.
Amb l’arribada de Carlota Peñalver, Xavi Pérez té ja 11 jugadores juntament amb les renovades Irene Casado, Noelia Cuenda, Maria Manso, Nina Ten Broek, Paula Prats, Panni Szegedi, Sara Cordovani, Martina Fernández, Eli Carmona i Júlia Vilaseca. S’ha retirat la capitana Pili Peña i han marxat Emily Nicholson, Miriam Ciudad i Paula Nieto.