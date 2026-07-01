Jan Abad, campió d'Espanya mini de bàsquet

El jugador del FC Barcelona Jan Abad Baldó, d’11 anys, s’ha proclamat campió d’Espanya de bàsquet de la categoria mini a la competició celebrada a Còrdova. El torneig va aplegar els 32 millors equips espanyols d’aquesta categoria de bàsquet formatiu.
El conjunt blaugrana es va imposar a la final per 26 punts de diferència, amb un contundent marcador de 108 punts a 82 al Valencia Basket. En semifinals, Jan Abad i els seus companys es van desfer del Bàsquet Almeda de Cornellà de Llobregat.
L’equip barcelonista va signar un magnífic torneig. Va guanyar els set partits que va disputar: els tres de la fase de grups i els quatre de les eliminatòries: vuitens de final, quarts de final, semifinals i la final.
Jan Abad va començar a jugar a bàsquet al Centre Cultural El Social quan tenia només quatre anys. Posteriorment, va fitxar pel CN Terrassa, on va romandre durant tres temporades, fins als vuit anys. Després de passar pel Bàsquet Sabadell, es va incorporar a la discipliona del FC Barcelona, on porta ja tres temporades.
S’ha proclamat campió d’Espanya com a mini de primer any. La temporada vinent serà ja mini de segon any i la següent infantil.