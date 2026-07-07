L'Espanya-Bèlgica del Mundial es podrà veure en una pantalla gegant a Ca n'Anglada

La selecció espanyola de futbol jugarà divendres a les 21 hores a Los Angeles contra Bèlgica el segon partit dels quarts de final de la Copa del Món que es disputa als Estats Units, Mèxic i el Canadà. El combinat de Luis de la Fuente es va imposar dilluns al vespre a Dallas a Portugal per 0 a 1 gràcies a un gol del jugador de l'Arsenal Mikel Merino a les acaballes del matx.
El davanter terrassenc del FC Barcelona Dani Olmo va tornar a ser titular en aquest partit i va tenir una altra actuació destacada. Va marxar del camp al minut 85, substituït per Merino, que acabaria marcant el gol decisiu.
Tal com tenia previst abans de l'inici del torneig, l'Ajuntament de Terrassa instal·larà aquest divendres una pantalla gegant al camp municipal de Ca n'Anglada, gestionat pel San Cristóbal.
El duel de quarts entre espanyols i belgues arrencarà divendres a les 21 hores. Si Espanya continua endavant en el torneig, s'habilitaran nous espais on poder seguir els partits. Les semifinals seran el dimarts 14 de juliol a les 21 hores i la gran final el diumenge 19, també a les 21 hores.
Ismael Saibari, dubte amb el Marroc
Per la seva banda, el davanter terrassenc Ismael Saibari és dubte per al primer partit de quarts de final, que enfrontarà aquest dijous a les 22 hores les seleccions del Marroc i de França. El futbolista egarenc va patir dissabte una estrebada a l'isquiotibial de la seva cama dreta quan es portaven només 20 minuts del partit de vuitens contra el Canadà, que els seus companys acabarien guanyant per un contundent 3 a 0.