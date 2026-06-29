Nova gespa per al municipal de Poble Nou

Les obres de millora de la gespa artificial del camp municipal de futbol de Poble Nou ja estan finalitzades. Les va inaugurar l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en companyia de Jorge Ruiz, president de l’entitat que gestiona la instal·lació, el Pueblo Nuevo 2002.\r\n\r\nEs tracta d’una instal·lació llargament reivindicada pel club, que permetrà millorar les condicions tant dels entrenaments com dels partits. A banda de la nova gespa, s’han dut a terme també diferents actuacions de manteniment per tal de modernitzar les instal·lacions.\r\n\r\nRecentment, es van inaugurar també els nous camps de gespa artificial del Juan XXIII, al barri de les Arenes. S’hi va canviar la superfície del camp de futbol i també del camp petit. \r\n