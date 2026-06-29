Paul continua al San Cristóbal i arriba Cristian Domínguez

El San Cristóbal manté la seva clara aposta per la continuïtat de la plantilla del passat exercici i va anunciar la renovació del polivalent Paul Oulai, jugador que pot actuar de lateral i també d’extrem. A més, l’entitat parroquial també va informar d’un nou fitxatge, Cristian Domínguez, de 19 anys i que pot jugar a les posicions d’interior i d’extrem esquerre.
Paul, que el pròxim mes d’agost complirà 23 anys, va arribar l’estiu passat al conjunt parroquial, procedent del Cerdanyola. Va disputar un total de 28 encontres, entre lliga i Copa Catalunya i va ser l’autor d’un gol. Va començar la competició oficial sense una participació molt regular, però va anar de menys a més i va finalitzar l’any sent un dels jugadors importants per a Cristian García.
Pel que respecta a Cristian Domínguez. La passada campanya va militar a les files del Nàstic de Manresa de la Divisió d’Honor juvenil, amb qui va jugar 29 partits i va aconseguir quatre gols. Al conjunt del Bages va arribar del CE L’Hospitalet. La flamant incorporació del San Cristóbal també va jugar un partit en el primer equip de l’Andorra, equip del qual és filial el club manresà.
Es tracta de la sisena incorporació respecte a la plantilla de la temporada passada. Cristian Domínguez s’uneix als defenses Óscar Campano i Raúl Lordán, els centrecampistes Miguel Martínez i Marc Gabaldón i el davanter Kemo Cissé.