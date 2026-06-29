Sisenes i setens a la Pro League

Amb la disputa de la setzena i última jornada, les seleccions espanyoles han posat aquest cap de setmana el punt final a la present edició de la FIH Pro League. El combinat femení de Carlos García Cuenca es va acomiadar perdent per 4 gols a 2 a Londres davant la selecció amfitriona, Anglaterra i ha acabat en una discreta sisena posició amb 22 punts, a un d’Alemanya i a dos de la Xina.
L’equip espanyol ha totalitzat cinc victòries, quatre empats (amb tres triomfs als “shoot-outs”) i set derrotes. S’ha proclamat campiona, una vegada més, la selecció dels Països Baixos amb 46 punts. Les neerlandeses només han cedit un empat i li han tret 15 punts a l’Argentina. Bèlgica ha completat el podi.
El darrer matx davant les angleses va arrencar amb dos penals-córner desaprofitats per part de les espanyoles. A continuació, María Tello va frenar dos atacs de les britàniques. L’anglesa Tessa Howard va obrir el marcador al minut 10. Pocs segons més tard, Luciana Molina va empatar.
Les coses no van començar bé per a les espanyoles al segon quart, ja que Olivia Hamilton va transformar un penal al minut 22. Espanya va buscar l’empat, però es va arribar al descans amb el mínim avantatge per a les locals.
La portera de l’Atlètic Clara Pérez va substituir Tello al tercer acte. No arribarien més gols fins al quart període, en el qual se’n van veure tres més. Lily Owsley va fer el 3 a 1 quan només faltaven nou minuts per acabar. Un minut més tard, Flor Amundson va contestar amb el 3 a 2, mantenint a les espanyoles amb opcions fins al final.
Quedaven sis minuts quan García Cuenca va treure la portera del camp per tal de generar superioritats en atac. Però les angleses, que es jugaven la permanència (van acabar antepenúltimes per davant d’Austràlia i Irlanda), van sentenciar gràcies a un gol de Darcy Bourne al minut 59. Candela Mejías va arribar als 100 partits com a internacional en aquesta darrera concentració de Londres.
Golejada masculina
Per la seva banda, la selecció masculina, dirigida per Max Caldas, es va acomiadar golejant la selecció amfitriona, Alemanya, a Berlín per un contundent 2 a 5. Els espanyols han acabat setens amb els mateixos 19 punts que l’Índia. El cuer ha estat el Pakistan, que ha perdut els 16 partits que ha disputat. Els de Caldas han sumat cinc victòries, tres empats (amb un sol triomf als “shoot-outs”) i vuit derrotes.
Bèlgica s’ha proclamat campiona amb 42 punts. Anglaterra ha acabat segona amb 35 i Austràlia tercera amb 30, seguida dels Països Baixos, l’Argentina i Alemanya.
Una bola desviada per Malte Hellwig al minut 7 va significar l’1 a 0. A tocar del descans, Iñaki Zaldúa va aprofitar una aturada del porter Jean Paul Danneberg per empatar. Jose Basterra va enviar un stroke al pal, però l’egarenc Pepe Cunill va fer l’1 a 2 a quatre segons pel descans. A la represa, dos gols de Jose Basterra van elevar el marcador fins a l’1 a 4. Pepe Cunill va fer el cinquè i Jakob Brilla un intranscendent 2 a 5.