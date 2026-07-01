Tarazona-Terrassa FC, primer partit de lliga

El Terrassa FC debutarà al camp del Tarazona en la primera jornada de lliga de la Segona Federació. El calendari es va donar a conèixer ahir des de la Federació Espanyola de Futbol, que va celebrar la seva assemblea general a la seva seu, a Madrid, en el dia en què acaba oficialment la temporada passada, la 2025-2026, i dona pas a la següent, la 2026-2027. Els cinc grups de la Segona Federació començaran la competició oficial el cap de setmana del 5 i 6 de setembre i la lliga finalitzarà el 9 de maig. Pel que fa a les promocions per pujar a Primera Federació, s’iniciaran el 16 de maig i acabaran el 6 de juny de 2027.
El club aragonès, que la passada temporada militava a la Primera Federació i va baixar, està denunciat per part de jugadors i membres del cos tècnic per uns impagaments que es xifren al voltant dels 400.000 euros, circumstància que si no se soluciona podria condemnar-lo al descens. S’ha parlat que l’Atlètic Lleida podria estar interessat a ocupar la seva plaça. El Tarazona, per evitar-ho, va engegar una campanya de captació de fons.
Continuant amb el calendari del Terrassa FC, el primer encontre com a local el disputarà a la segona jornada, el 13 de setembre, rebent a casa al Barbastro. L’equip egarenc acabarà la primera volta també com a visitant, però en aquesta ocasió visitant al RCD Espanyol “B” a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, en un encontre programat per al 10 de gener de 2027.
Ja que el sistema establert per a aquest calendari no és asimètric, els d’Alsina començaran la segona volta, prevista per al 17 de gener a l’Estadi Olímpic, rebent al conjunt aragonès de l’Ebro. I, la darrera jornada de la fase regular de la lliga de la Segona Federació, el conjunt terrassista jugarà a Navarra, concretament en el camp del CD Tudelano, el 9 de maig de l’any que ve.
Primer derbi català
El primer derbi català per als d’Alsina serà a la cinquena jornada, el 4 d’octubre d’aquest any, a l’Estadi Olímpic, contra el Girona “B”. Una jornada després, visitarà l’Olot i, la jornada número 9, rebrà a casa al Reus Reddis i, dues més tard, rebrà al Manresa.
L’esperat duel contra el Barcelona Atlètic, que com sempre serà un dels favorits, tot i que la passada temporada va quedar fora del “play-off”, serà la tretzena jornada, el 29 de novembre, a l’Estadi Johan Cruyff.