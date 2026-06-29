Vuit jugadors de Terrassa a la llista del Mundial

El seleccionador espanyol masculí, Max Caldas, va donar a conèixer ahir la llista definitiva de 20 jugadors convocats per al Mundial que se celebrarà del 15 al 30 d’agost a les ciutats d’Amstelveen (Països Baixos) i Wavre (Bèlgica). Vuit dels convocats són terrassencs. Es tracta de Jordi Bonastre i Pepe Cunill (Atlètic); Marc Miralles (Polo); Gerard Clapés i Pol Cabré-Verdiell (Oranje Rood); Marc Recasens (Rotterdam); Marc Vizcaino (Den Bosch); i Xavi Gispert (Canberra Chill).\r\n\r\nDestaquen les absències d’alguns jugadors que han estat en dinàmica de selecció durant la disputa de la Pro League, com Pere Amat o Edu de Ignacio-Simó.\r\n\r\nCompleten la llista els següents 12 jugadors: Iñaki Zaldúa i Nicolás Álvarez (Polo); Rafa Revilla i Rafa Vilallonga (Club de Campo); Jose Basterra i Álex Alonso (Royal Leopold); Borja Lacalle (Oranje Rood); Bruno Font (Júnior); Nacho Cobos (Royal Uccle); Joaquín Menini (Rotterdam); Luis Calzado (Kampong); i Marc Reyné (Braxgata). Dotze dels 20 internacionals estan repartits entre les lligues neerlandesa i belga.\r\n\r\nSón reserves el jugador del Polo Guillermo Fortuño i el del Club de Campo Ignacio Abajo.\r\n\r\nAl Mundial, el combinat espanyol està enquadrat al grup “C” amb Austràlia, Irlanda i Sud-àfrica. Durant la primera fase disputarà els seus partits al Belfius Hockey Arena de la ciutat de Wavre. Espanya debutarà el diumenge 16 d’agost contra Sud-àfrica. El dimarts 18 s’enfrontarà a Austràlia i el dijous 20 a Irlanda.\r\n