Una vaga i una pila de bosses per terra

Fotos: Miquel Mundet / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Barcelona (1978-2026)
La fotografia més vella, que és de 1978, any de la mort de Keith Moon, bateria del grup The Who, es va fer per il·lustrar alguna notícia relacionada amb una vaga d’escombriaires i les seves conseqüències, en aquest cas a l’avinguda de Barcelona.
Una aturada en les seves funcions dels treballadors d’aquest sector no és cap broma. Si no es recull el que els altres llencen, es va acumulant brutícia i altres inconvenients. I la reivindicació s’encaminava cap aquí, amb un objectiu molt evident, fer visibles les problemàtiques de les persones que s’encarreguen d’aquestes feines.
Bosses i capsses
Com es veu a aquesta instantània del passat, la ciutadania anava dipositant les bosses i les capses sobrants en diverses piles. Llavors, això dels contenidors no era tan abundant com ara i menys amb tant de reciclatge. Per això, quan passen situacions similars en l’actualitat, les restes es van deixant vora dels contenidors, que són els garants de la recollida de residus i altres elements.
El contrast de les dues imatges, com és típic a aquest espai, ens fa testimonis de les enormes diferències que hi ha a l’avinguda comparant les dues èpoques. Res de nou, ja se sap, que per aquest motiu hi ha la secció, sovint molt nostàlgica per a molts dels lectors que la segueixen amb avidesa. En aquests casos de vaga, hi ha divisió d’opinions, i mentre uns culpen a l’administració, altres són més proclius a carregar contra els vaguistes. És una altra forma de contrast, que no té res a veure amb la prova gràfica.