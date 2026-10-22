“La música em va canviar la manera de ser”

Comenta que “vaig passar una època molt dolenta en la meva vida, a causa de diversos problemes personals i un munt de coses” i “la música em va trobar a mi, en comptes de trobar jo la música”, afegeix. Per aquesta situació i “per treure’m aquest neguit”, va iniciar-se escrivint poemes. “Vaig començar a escriure com em sentia, les meves emocions” i això li va funcionar.
Quan llegia el que havia escrit, recorda que “em sortia a taral·lejar, com si cantés els meus pensaments” i van anar convertint-se en cançons “com una manera d’expressar com em sentia”. “Sempre he sigut molt introvertit i m’ha costat molt parlar sobre com em sento i què és el que em passa” i la música va ser com una mena de teràpia. D’aquí va passar a “fer música més urbana, més per ballar”. Està aprenent a tocar la guitarra i el piano i té cançons publicades “a totes les plataformes de distribució musical” i un disc que es diu “Blvck”, que va sortir el passat mes d’agost. “La música em va canviar la meva manera de ser”, assenyala.
És enginyer de materials i treballa en una empresa i en el seu departament d’I+D. “Sempre m’ha agradat molt tot aquest món, les matemàtiques, la física”. Per feina, va viure a Suècia un any i allà també va fer “molta música”, fins i tot un concert que va agradar, i va “explorar diferents estils”.