Des de petita “he estat una ment molt inquieta i molt de qüestionar-m’ho tot, molt curiosa i sempre amb molta imaginació”, apunta. I de fa anys que es dedica a “l’escriptura, el dibuix, la pintura acrílica i el dibuix digital i, més endavant, li agradaria dedicar-se també a l’escultura. “Soc una amant de les arts, en general, però és tot meu, és del meu cap i després ho plasmo”.
Explica que “a mi m’agradava més jugar amb els amics i crear una història fictícia, que estàvem en un altre món” més que no pas els jocs convencionals. La poesia l’atrau més i diu que “encara no m’he llançat a la narrativa i he fet només escrits, curts, perquè un llibre imposa i has de tenir molt de temps per aprofundir”. Li agraden les novel·les que siguin “visuals” i que “tinguis ja la visió de tot el que estàs llegint al moment”.
Pel que fa a la seva faceta com a pintora, assegura que la seva obra “és naïf, pop art, també una mica urbana”. Entre les dues disciplines, escriure i pintar, afirma que “no puc escollir. Per a mi són una manera d’expressar els meus sentiments, d’obrir-me”.
“Per a mi va lligat. No puc dir quina art m’agrada més. Escriure, llegir, pintar, el cinema, el teatre... Tot forma part de la meva vida. Crec que l’art és una manera de viure”, subratlla. “A casa meva fomentaven moltíssim que tinguéssim aquest vessant”, sosté.
Fins al pròxim 13 de desembre exposa els seus quadres al cafè cultural El Taller dels Silencis. L’exposició, la primera que fa, es diu “A través del espejo: Alicia B”. Es poden veure a @_sandrarj