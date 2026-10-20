“A la televisió pots jugar amb la càmera, pots improvisar més”

Va decidir-se per estudiar el grau de Mitjans Audiovisuals perquè “m’agradava molt el cinema i la tele des de petit”, diu. Allà va descobrir “un món fascinant”, encara que recorda que “venia de fer un cicle d’Esports, i abans volia fer Arquitectura”. Va fer les pràctiques a Canal Terrassa i després ha fet feines per a productores i ha participat en documentals, en programes de TV3, com “Crims”. La fotografia també l’atrau i, darrerament, ha fet alguns treballs relacionats amb aquest sector, si bé no s’hi dedica “cent per cent”.
“Em vaig especialitzar en documental i em va agradar moltíssim”, detalla i destaca “tot el procés d’implicació humà que hi ha darrere” i també li agrada del documental “poder interactuar, conèixer, descobrir i aprendre de tantes persones diferents les quals tu no coneixes; és impressionant”. De la seva feina, el que més li encanta és la part dels muntatges. “Muntar, posar els diferents escenaris, els sets, m’encanta. És un moment com de pau, de tranquil·litat”, explica.
També subratlla que “la part de gravació està molt bé, però és allò d’estar tota l’estona rígid, no pots fer soroll...I has d’estar molt concentrat i que res falli”. La televisió la considera “molt més divertida i dinàmica” i pots “jugar amb la càmera, pots improvisar molt més”, afegeix.