“Viatjant sol tens autonomia i la part de poder ser autosuficient”

El món de l’enginyeria l’atreia i a l’escola va començar fent “coses de robòtica i, finalment, quan va acabar els estudis, es va formar com a enginyer elèctric i, actualment, treballa a Applus+ Laboratories fent “gestió de projectes de certificació d’enginyeria”. Anteriorment havia treballat a la Fundació Educativa Terrassa.
Recentment, ha fet la volta al Marroc en moto. “Sempre m’han agradat aquests països i ara volia provar d’anar sol, amb moto”, comenta. Van ser 22 dies i va arribar “fins a la frontera amb el Sàhara Occidental”. Ja hi havia estat i ha vist diferències. “M’ha sorprès i respecte a l’última vegada que havia anat veig que és un país que ha evolucionat moltíssim, sobretot la part del nord”, manifesta. Quan va anar cap al sud, les diferències les va trobar notables. “Potser és pel tema del Mundial, però veus que estan com cuidant moltíssim les ciutats i a les zones rurals veus que aquella gent està més abandonada per part del seu govern”, assenyala.
Havia fet altres aventures, però cap d’aquesta “magnitud” i penjava els seus vídeos a Instagram, a @lindezride. Anar sol té alguns avantatges, com “l’autonomia que tens quant a decisions” i li ha agradat “aquesta part de poder ser autosuficient” en un lloc desconegut. “L’Àfrica m’agrada molt i cada país és un món”, apunta.