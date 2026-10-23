La desigualtat econòmica

16.051 euros. Aquesta és la renda mitjana de Terrassa, segons les l’últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en l’Atles de Distribució de la Renda de les Llars, que s’obtenen dividint els ingressos nets de cada llar entre tots els seus membres, inclosos infants i dependents. La xifra consolida la tendència a l’alça en els darrers anys: respecte al 2023, quan la renda era de 15.337 euros, l’increment ha estat de 714 euros per habitant, un 4,66% més. De fet, Terrassa manté una posició econòmica destacada, tot i que continua per sota de la mitjana catalana (17.282 euros per habitant). Amb els seus 16.051 euros per habitant, la ciutat se situa només per darrere de Sabadell (16.463 euros) i supera la mitjana de municipis com Mataró (15.322 euros) o Badalona (15.266 euros). Malgrat això, la desigualtat dins de la ciutat encara és massa gran. Entre la zona més rica i la més pobra hi ha una diferència de 17.000 euros. Una bretxa àmplia que mostra una ciutat a dos ritmes.\r\n