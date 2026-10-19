Maria, la nostra salut

Aquest dilluns dia 19 d’octubre, s'ha celebrat, com cada any, la solemnitat de la Mare de Déu de la Salut, patrona de la diòcesi de Terrassa. És una advocació de Maria que ens recorda la seva presència maternal i la seva intercessió constant a la nostra vida.
Una advocació estesa també per tot el món perquè en ella trobem una mare que ens acompanya, que escolta les nostres pregàries i que ens ajuda a caminar amb confiança, especialment en els moments de dificultat, de malaltia, de sofriment i d’incertesa.
Quan ens adrecem a Maria amb el nom de Mare de Déu de la Salut, no li demanem únicament la salut del cos, sinó també, i especialment, la salut de l’esperit, la pau del cor i la força interior per afrontar les dificultats de cada dia. Perquè la veritable Salut és la que ella porta als braços, el seu fill, Jesucrist, el fill de Déu, que és el Camí, la Veritat i la Vida i que ella ofereix al món. Alhora, s’ofereix també ella a tots nosaltres com a mare i ens abraça com a fills seus.
Al llarg de la seva vida Maria va saber acollir l’amor de Déu, la seva gràcia. Va acceptar la voluntat del Senyor, fins i tot quan no la comprenia del tot. El seu «Sí» a l’anunci de l’àngel va ser un acte de fe, de generositat i d’entrega. Va confiar en Déu sense tenir totes les respostes, i va posar la seva vida al servei del projecte d’amor que ell li proposava. També nosaltres som convidats a viure d’aquesta manera, a viure com ella va viure, perquè els fills aprenen de les mares. En una societat marcada sovint per les presses, les preocupacions, la soledat i les pors, Maria ens ensenya a aturar-nos, a escoltar la Paraula de Déu i a confiar en la seva presència. Ens recorda que no estem sols, que Déu camina amb nosaltres i que sempre podem trobar en ell una font de consol i esperança.
L’evangeli ens presenta a Maria com una dona atenta a les necessitats dels altres. A les noces de Canà, per exemple, s’adona que falta el vi i intervé amb discreció i sensibilitat. Les seves paraules a Jesús: “No tenen vi”, i la seva recomanació als servidors: “Feu tot el que ell us digui”, continuen ressonant avui en nosaltres. Aquest és també el missatge que ens adreça avui la Mare de Déu de la Salut: viure atents als altres, a les seves necessitats i, confiant en Jesús, escoltar-lo i posar en pràctica el seu evangeli.
La seva maternitat ens convida, doncs, a tenir cura dels qui pateixen. No podem celebrar a Maria i oblidar els malalts, les persones grans, els qui viuen sols, les famílies que passen dificultats o aquells que carreguen en silenci les seves preocupacions. La devoció a la Mare de Déu no pot quedar en un sentiment interior. Ha de convertir-se en gestos concrets de tendresa, de proximitat, d’acompanyament i de solidaritat. Demanar la salut per als altres vol dir també comprometre’ns a ser instruments de salut, de pau i de vida.
Aquest diumenge, a la Catedral de Terrassa, seran ordenats quatre nous preveres, com ja diumenge passat en van ser ordenats altres quatre. Donem gràcies a Déu per aquests vuit nous preveres, a ell que és el que vivifica i fa créixer el seu Cos que és l’Església; i encomanem a Maria les seves vides i ministeris com també la de tots els preveres de les nostres diòcesis i de tota l’Església. Posem sota la seva protecció les nostres famílies, les nostres comunitats i tot el nostre poble, especialment les dels qui més pateixen, físicament o espiritualment, els professionals de la salut i totes aquelles persones que dediquen la seva vida a cuidar els altres. Demanem-li que ens ajudi a mantenir la fe en els moments difícils, que ens doni fortalesa davant les proves i que ens ensenyi a viure amb un cor obert i generós. I que, sota la seva mirada maternal, puguem descobrir cada dia que la Salut més profunda neix de l’amor, de la fe i de la confiança en Déu.