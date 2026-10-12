Un en Crist, units en la missió

Estem habituats a sentir el terme DOMUND per fer referència al Diumenge Mundial de les Missions que celebra en aquest dia l’Església Catòlica.
La marca DOMUND va néixer per tal de promoure un diumenge a l’any la conscienciació per part de tots els fidels de la necessitat d’ajudar a les missions amb la nostra pregària i el nostre ajut econòmic. Va ser instituït pel papa Pius XI l’any 1926, ara fa cent anys, dins de l’Obra Pontifícia per la Propagació de la Fe. Estem, doncs, de feliç aniversari!
D’aleshores ençà, els cristians de les nostres esglésies expressem la solidaritat i fraternitat amb les esglésies més joves i amb els “missioners” que, no sense dificultats, fan present l’evangeli i l’amor de Déu en tants països del món. Actualment, s’ajuda a 1.132 diòcesis distribuïdes a Amèrica, Àfrica, Àsia i Oceania.
En el fons, estem portant a la pràctica el mandat missioner del Senyor de fer arribar el que Ell ens ha ensenyat fins als confins del món; perquè el missatge de l’evangeli, la bona nova que Déu ens estima i ens ha fet fills seus, és destinat a tots. I això ens compromet d’una determinada manera, ajudant i promovent la Vida de Déu especialment entre els més necessitats i febles del món. Aquesta és la finalitat de l’obra missional de propagació de la fe, de la qual també cadascú de nosaltres en formem part.
L’Església existeix per evangelitzar, recordava Sant Pau VI, i aquesta és la missió que tots tenim com a cristians. Anunciar Crist és una de les orientacions que es proposen a la diòcesi per aquest curs 2026-2027. I aquesta proposta la portem a la pràctica allà on som, a les parròquies, moviments i institucions, fermentant els ambients en els quals ens movem, en la família, en el treball, amb els amics, etc. Però se’ns convida a alçar la mirada i anar més enllà, perquè també som corresponsables en aquest anunci a tot el món, especialment allà on les dificultats són més grans i allà on els missioners molt sovint es juguen la vida per viure aquesta missió.
Per això aquesta jornada ens ajuda també a nosaltres. El DOMUND es proposa revifar i impulsar l’esperit missioner de tots els cristians, siguem on siguem, perquè en altres llocs del món hi ha cristians, ja siguin preveres, religiosos, laics, i fins i tot famílies, que hi dediquen la seva vida i això ens és un estímul. Ens ajuda a ser més conscients i sentir-nos-hi col·laboradors en la distància, amb la nostra pregària principalment, però també amb l’ajut econòmic amb les col·lectes i campanyes que s’organitzen per sostenir les obres evangelitzadores que es duen a terme. Finalment, també aquesta jornada vol ajudar a promoure les vocacions missioneres.
El nostre país i les nostres comunitats han estat i són font de moltes vocacions per les missions de preveres, de religiosos, de laics i de matrimonis. És una crida que fa el Senyor i que hem de saber acollir.
El lema de la jornada d’enguany, «Un en Crist, units en la missió», és prou significatiu. Només units a Crist podem rebre el seu amor, com les sarments empeltades al cep, i juntament amb això l’impuls missioner necessari per viure i transmetre la nostra fe, perquè estem units en la mateixa missió de Jesucrist amb tota l’Església.