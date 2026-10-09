Carnet Estiu Adolescent: tot un èxit entre els joves terrassencs: el 96,3% demana que torni l’estiu vinent

El Carnet Estiu Adolescent, impulsat pel Servei de Joventut de l’Ajuntament de Terrassa i amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha tancat la seva primera edició amb un total de 710 carnets expedits, superant en un 42% la previsió inicial de 500 carnets. El projecte ha ofert 38 activitats i 93 sessions repartides pels set districtes de la ciutat, amb propostes de lleure educatiu, cultural, esportiu i participatiu amb l’objectiu de facilitar l’accés dels adolescents (d’entre 12 i 17 anys) a diverses activitats durant les vacances escolars.
Les dades de l’enquesta d’avaluació realitzada per l’Ajuntament indiquen que el 96,3% dels enquestats voldria que la iniciativa es repetís l’estiu vinent, i la valoració mitjana del projecte se situa en 4,32 punts sobre 5. Les dades de l’avaluació també mostren l’impacte del projecte pel que fa a l’ampliació de les possibilitats de lleure de la població adolescent. El 78,7% dels enquestats considera que ha disposat de més opcions de lleure i ha participat en activitats que probablement no hauria fet sense aquesta iniciativa.
Un dels aspectes més valorats de la proposta ha estat la seva gratuïtat, ja que el 85,2% de les persones enquestades considera l’absència de cost un factor determinant a l’hora de participar-hi. El total de les activitats ha acumulat una capacitat global de 1.649 places i ha comptat amb una participació del 93%. Així mateix, el 64,8% dels enquestats afirma que el carnet els ha ajudat a conèixer diversos recursos del Servei de Joventut, com ho pot ser la Baumann.
El projecte ha incorporat accions de participació juvenil a l’espai públic i resposta activa. En concret, s’han dut a terme dues accions amb la participació de 68 adolescents i joves, que han generat 157 aportacions sobre la ciutat, els seus interessos i diferents propostes de millora.
La primera edició del carnet ha comptat amb diverses propostes interessants per als adolescents, com per exemple un espai participatiu adolescent, activitats de cal·listènia als districtes, un escape room als carrers, tallers i activitats diverses, i una gran festa per acomiadar el mes de juliol amb música, bon ambient i un concert en directe com a cloenda.