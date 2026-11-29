El PSC ha guanyat les eleccions generals d'aquest diumenge a Terrassa amb 37.591 vots, el 29% del total, amb el 99,5% escrutat, segons les dades provisionals del Ministeri de l'Interior. Els socialistes tornen a ser la primera força a la ciutat, però perden 7,5 punts respecte a les generals del 2023, quan van obtenir 37.430 vots i el 36,53%.
La segona força a la ciutat és ERC, amb 25.220 vots (19,46%), 8,1 punts més que el 2023 (11,39%), i és la formació que més creix. El PP queda tercer, amb el 15,69%, 3,4 punts per sobre del 12,28% de fa tres anys. Vox, per la seva banda, creix fins al 13,58% dels sufragis (10,01% el 2023) i se situa com a quarta força.
Comuns - Front Ampli, la candidatura que encapçala Ada Colau, obté el 9,21%; el 2023, aquest espai es va presentar com a Sumar-ECP i va arribar al 15,95%. Junts es queda en el 7,53% (8,29% el 2023), tot i que suma més vots que fa tres anys (9.771, davant de 8.503).
Per blocs, les forces d'esquerres (PSC, ERC i Comuns - Front Ampli) sumen el 57,67% dels vots, 8 punts menys que el 2023 (65,74%, amb la CUP, que ara no es presenta). PP i Vox arriben al 29,27%, davant del 22,30% de fa tres anys, i Junts i el seu espai, al 7,53% (9,06%).
La terrassenca Rosa Sanz, número 6 de la llista socialista per Barcelona, serà diputada al Congrés.
La participació, la tercera més alta de la història
La participació ha estat del 79,11%, 13,8 punts més que el 2023 (65,28%), i és la tercera més alta de la història de la ciutat en unes eleccions generals. Supera, fins i tot, el 77,98% de l'abril del 2019. Han votat 130.662 electors, 27.218 més que fa tres anys (103.444), amb el cens més gran de la història de la ciutat. A les 18 hores ja arribava al 68,61%, dos punts per sobre de la mitjana catalana (66,55%).
Els 53 col·legis electorals de la ciutat han obert a les 9.10 hores, un cop constituïdes les 261 meses, i la jornada ha començat amb normalitat, segons l'Ajuntament. El dispositiu municipal ha mobilitzat 1.140 persones, 783 de les quals són membres de mesa. Al Casal Cívic de Sant Pere s'hi han format cues tan bon punt han obert les portes, i l'escola Lanaspa també ha tingut molt de moviment durant el matí. Ha estat, a més, la primera convocatòria en què els electors s'han pogut identificar amb el DNI digital.
Al conjunt de Catalunya, amb el 95,3% escrutat, el PSC també és la primera força, amb el 29,4% dels vots i 15 dels 48 escons, quatre menys que el 2023. ERC el segueix amb 11 diputats (19,9%), i el PP n'obté nou (16,6%). A Espanya, amb el 94% escrutat, el PP guanya les eleccions amb 135 escons i, juntament amb Vox, suma la majoria absoluta de 176 diputats.