Deu anys de Cosmic Research: el talent de Terrassa que fa volar coets

La història de Cosmic Research és la demostració que un equip petit també pot arribar molt amunt. Aquesta associació integrada per estudiants de l’Eseiaat de la UPC ha commemorat aquest dimecres els seus deu anys d’història després d’una trajectòria que l’ha portat a enlairar fins a 47 coets de fabricació pròpia. Ha acumulat 36.000 metres d’altitud en els seus vols i ha signat fites com el rècord estatal d’alçada d’un coet universitari monoetapa o la participació en la prestigiosa Spaceport America Cup.
Però darrere de les xifres hi ha un equip reduït que ha après a competir contra rivals amb més recursos. Javier Salmerón, actual “team leader”, encara se sorprèn del camí recorregut: “Només som nou persones i hem aconseguit fer coets com el Lucid, que va anar als Estats Units”. També posa en valor “la feina logística” que assumeixen en iniciatives com les competicions de CanSat, on organitzen diversos llançaments en un sol matí perquè alumnes d’ESO i batxillerat puguin provar els seus satèl·lits “de la mida d’una llauna de refresc”.
L’any 2024, Cosmic Research va escriure la pàgina més destacada de la seva història a la Spaceport America Cup, la competició de coets fets per estudiants més prestigiosa del món, convertint-se en l’únic equip de l’Estat a participar-hi. “La cosa no va de qui té més diners o més persones a l’equip, sinó de qui és capaç de demostrar el que fa”, diu Salmerón, convençut que l’experiència va evidenciar que “els estudiants també poden marcar el futur”.
Alba Badia, expresidenta de l’associació i actual enginyera a Pangea Propulsion, va liderar aquell projecte. Ho recorda com “un somni” i explica que “competir amb universitats com el MIT, Berkeley o Princeton” va reforçar la confiança en el talent local. “Nosaltres érem només nou persones, i veiem que hi havia equips de 200 persones”, subratlla.
La continuïtat és un dels grans reptes d’un projecte format íntegrament per estudiants que entren i surten cada pocs anys. Segons Javier Salmerón, la clau és “transmetre el coneixement de forma adequada” i comptar amb antics membres que continuen revisant projectes i donant suport a les noves generacions.
Preparació professional
Per a Alba Badia, Cosmic Research va molt més enllà de l’enginyeria aeroespacial. “És una experiència vital que t’aporta molt a nivell personal”, assegura, afegint que “no només treballes la part tècnica, sinó que aprens altres habilitats i competències” molt valorades al món professional.
El pròxim repte de l’associació és el New Christa, una versió millorada del coet Christa amb què volen continuar perfeccionant les missions CanSat. L’equip està gestionant els permisos per poder fer-ne el llançament. Les missions de Cosmic Research sempre duen noms de dones astronautes amb l'objectiu de visibilitzar el paper dona femení a l’aventura de l’espai.
La sala d’actes de l’Eseiaat de la UPC ha acollit aquest dimecres a la tarda la celebració dels deu anys de Cosmic Research, amb la presència de representants del sector industrial i aeroespacial. La jornada, que ha inclòs una taula rodona, la projecció d’un documental i els testimonis d’antics membres de l’equip, ha comptat amb l'assistència de la vicerectora de Docència i Estudiantat de la UPC, María José Jiménez; el director general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Xavier Roca; la sotsdirectora d’Orientació Professional de l'Eseiaat, Heura Ventura; el regidor d’Universitats de l’Ajuntament de Terrassa, Joan Salvador; la coordinadora de l’estratègia New Space de la Generalitat de Catalunya, Verónica Tercero; el vicepresident i delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro; el director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), Xavier Luri; la reponsable de la comunitat Espai de la Digital Catalonia Aliance (DCA-Espai), Rosa Maria Meseguer, i l’enginyera de l’empresa Pangea Propulsion i expresidenta de Cosmic Research, Alba Badia.