Habitatge, neteja i seguretat: la llista de 7 milions del PSC per negociar el pressupost

El PSC ha posat damunt la taula aquest divendres les seves propostes per al pressupost municipal del 2027, un paquet de mesures valorat en 7,06 milions d’euros que se centra en l’habitatge, l’espai públic, la seguretat, la neteja i la mobilitat. Javi García, portaveu adjunt del grup socialista, acompanyat del regidor Adrián Sánchez, ha explicat que el govern municipal ja té el document i que amb aquest pas comença la negociació, a poc més de dues setmanes del ple del 3 de novembre en què s’han de votar els comptes.
Preguntat per quines propostes són imprescindibles perquè el PSC doni suport al pressupost o s’abstingui, García ha respost amb una sola paraula: “Totes”. El regidor ha defensat que són mesures “plenament viables” i que el grup ha fet “un exercici de rigor i responsabilitat” a l’hora de triar-les. “Podríem haver presentat quatre vegades més del que hem presentat”, ha assegurat. Tot i això, ha admès que en una negociació els plantejaments inicials de les dues parts mai acaben sent els mateixos. “Si no tinguéssim la voluntat d’arribar a un acord, segurament hauríem presentat una altra proposta”, ha afegit.
Abans d’entrar en el detall, García ha valorat el projecte que el govern municipal va presentar dimarts. El regidor ha destacat l’increment de l’aportació de l’Estat, que, segons els seus càlculs, creix més de 12 milions d’euros respecte a l’any passat i arribarà als 131 milions, el 46% dels ingressos municipals. Per al regidor, aquesta xifra “mostra el compromís del govern d’Espanya amb la sostenibilitat econòmica i financera dels municipis”.
García també ha reconegut que el projecte consolida la majoria dels acords que el PSC va pactar amb el govern per al pressupost del 2026, sobretot en espai públic, manteniment i habitatge. Ara bé, ha remarcat que "no és el nostre pressupost" i que no és el que presentaria el PSC si governés. El regidor considera que la despesa continua sent "massa elevada" en àmbits que "no haurien de ser prioritaris", com la comunicació, l’enllumenat de Nadal i, sobretot, "els assessors i els càrrecs directius", una partida que, segons ha dit, ja és "més del doble" que el 2019, quan governava el PSC.
Habitatge i espai públic
En habitatge, el PSC proposa mesures per valor d'1,48 milions d’euros amb l’objectiu d’ampliar el parc de la ciutat. La primera és reforçar el servei de llicències d’obres amb dos tècnics més per escurçar uns terminis que el grup considera desproporcionats. "No pot ser que l’Ajuntament trigui més d’un any a concedir una llicència per a una obra d’una promoció d’habitatges", ha criticat García. Els socialistes també demanen un tècnic més per a l’Oficina de Rehabilitació d’Habitatges.
El grup vol que Habitatge Terrassa continuï promovent habitatge protegit. García ha recordat que, arran de l’acord de l’any passat, la societat municipal tramita dues promocions al barri de Pere Parres després de 13 o 14 anys sense promoció directa. Ara, el PSC proposa destinar 300.000 euros a redactar el projecte d’una nova promoció de 25 habitatges en un solar municipal de la rambla de Sant Nebridi, 19-21. Com que una promoció nova requereix temps, el PSC també planteja elevar fins a 1,25 milions d’euros la partida destinada a la compra d’habitatges. Segons el regidor, aquesta partida ja es va incrementar fins als 800.000 euros l’any passat per l’acord amb el PSC, i el 2027 el govern preveu mantenir-la.
La proposta també inclou 380.000 euros més per a les ajudes per instal·lar ascensors i millorar l’accessibilitat, fins a arribar als 500.000 euros. A més, el PSC vol reactivar els pisos tutelats de Sant Pere Nord, en una parcel·la qualificada per a aquest ús al costat de la residència de gent gran, un projecte que, segons García, fa massa anys que està aturat. En l’àmbit fiscal, els socialistes demanen bonificar el 95% de l’IBI als propietaris que posin el pis a la borsa de lloguer municipal i crear una taxa per donar d’alta habitatges d’ús turístic. García ha explicat que ara no es poden obrir pisos turístics nous, però que una modificació del planejament ho tornarà a permetre a curt termini i que l’Ajuntament ha de tenir la taxa a punt.
En espai públic, l’impacte de les propostes arriba als 2,28 milions d’euros. La primera és plantar 1.000 arbres, amb un cost de 800.000 euros, per començar a revertir el dèficit d’arbrat de la ciutat. El grup també vol recuperar el nivell d’inversió en manteniment de l’espai públic del 2026, més l’IPC, cosa que suposa 1,23 milions d’euros més, i que la línia de subvencions als propietaris que volen netejar grafitis passi dels 50.000 als 300.000 euros. A banda del pressupost, el PSC posa com a condició que la futura ordenança del paisatge urbà, que l’Ajuntament fa temps que elabora, serveixi per ordenar el que es veu cada dia al carrer, i demana participar activament en la redacció.
Policia, neteja i aparcament
En seguretat, amb un impacte de 465.000 euros, els socialistes demanen que l’any vinent es convoquin 30 places d’agent de la Policia Municipal, el doble de les 15 previstes pel govern. També proposen instal·lar 30 càmeres de videovigilància en barris amb conflictes de convivència i de seguretat i dotar els agents de 20 pistoles tàser i 20 detectors de metalls per fer front al que García ha descrit com un increment de la tinença d’armes blanques al carrer.
L’àmbit amb més pes econòmic és la neteja, amb més de 2,3 milions d’euros per comprar set vehicles elèctrics de neteja amb aigua a pressió, un per districte, i quatre camions elèctrics de recollida lateral de residus. García ha defensat que cal avançar en l’electrificació de la flota d’Eco-equip per guanyar eficiència i reduir costos, sobretot amb els preus actuals del combustible.
En mobilitat, el PSC proposa destinar 500.000 euros a habilitar com a aparcament provisional dos solars en desús, a Can Palet i a Sant Pere Nord, barris on, segons el grup, hi ha molta demanda d’aparcament i una oferta insuficient. García no ha concretat de quins solars es tracta, perquè la majoria són privats i no vol entorpir la negociació amb els propietaris. Tampoc no planteja comprar-los, sinó signar convenis i fer-hi les obres d’adequació necessàries. Si el govern troba un solar en un altre barri, ha dit, “no serà aquest el problema”.
D’on surten els diners
Sobre com s’han de finançar els 7 milions, García ha dit que és un exercici que correspon al govern municipal i que concretar d’on han de sortir els diners és propi de la fase d’esmenes, en què altres anys el PSC sí que ha proposat quines partides cal reduir. De moment, ha afirmat, “estem en una fase més de diàleg, de conversa”. “No diré ara on s’ha de treure perquè no estem encara en aquesta fase”, ha remarcat. Tot i així, ha tornat a assenyalar la despesa en comunicació i en salaris de l’estructura política, com l’àrea d’Alcaldia i les direccions d’àrea, que segons el regidor és 1,5 milions d’euros anuals més alta que fa set anys.
García també ha diferenciat la taxa que proposa el PSC per als pisos turístics de les mesures que prepara el govern municipal, que, segons el regidor, passaran per recàrrecs a l’IBI dels propietaris d’aquests habitatges, més alts per als grans tenidors, a l’empara del reial decret aprovat pel govern espanyol. “Són mesures diferents, al final amb el mateix objectiu”, ha resumit.
Sobre la congelació d’impostos, García ha admès que encara no tenen totes les dades, però ha apuntat que Terrassa serà probablement un dels pocs municipis de l’entorn que no els apugen, “perquè Sabadell i la resta de municipis sí que estan augmentant”. Segons el regidor, les congelacions “al final acaben afeblint les finances municipals”. El PSC també ha presentat preguntes per conèixer el grau de cobertura dels serveis que es financen amb taxes, especialment el de residus, perquè “els costos van en augment” i les taxes han de cobrir "el 100% del cost del servei".
Pel que fa a la negociació, García ha insistit que la predisposició del PSC és la de sempre. “Ho hem intentat cada any, no sempre ho hem aconseguit”, ha reconegut, abans de recordar que l’any passat sí que hi va haver pacte. Ara el grup espera la resposta del govern a la proposta inicial per encarar les converses dels propers dies, abans del ple del 3 de novembre.
ERC demana ambició i el PP, més inversió
En minoria, el govern necessita el suport o l’abstenció d’algun grup. Ona Martínez (ERC) reclama un “salt d’ambició” i manté la demanda de 3 milions per a habitatge, en lloc dels 800.000 previstos, “sense línies vermelles ni xecs en blanc”. Marta Giménez (PP) creu que “és un pressupost absolutament ideològic” i que hi falta inversió en asfaltat, clavegueram, seguretat i il·luminació, amb una ràtio policial “per sota” del que caldria. Prepara esmenes i, si les hi accepten, “l’aprovarem”. De la congelació d’impostos, diu que és millor que pujar-los, però “som partidaris de baixar-los”.