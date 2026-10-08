ERC vol 3 milions per a habitatge al pressupost 2027: "Ni línies vermelles ni xecs en blanc"

ERC ha detallat aquest dijous les seves demandes per al pressupost municipal del 2027, amb l'habitatge al capdavant: vol que s'hi inverteixin 3 milions d'euros, més del triple dels 800.000 euros que preveu el govern. Ona Martínez, portaveu del grup, i Pep Forn, l'altre regidor republicà, han explicat en roda de premsa les prioritats que han traslladat a l'executiu. Martínez ha resumit la posició d'ERC amb una frase: "Ni línies vermelles ni xecs en blanc".
La xifra surt del pla local d'habitatge, que preveu 3 milions anuals entre el 2028 i el 2030, però no el 2027. Una de les al·legacions al pla demana posar-hi també 3 milions l'any vinent i ERC hi donarà suport. Serien 2,2 milions d'euros més.
Si el govern no arriba a aquesta quantitat, ERC planteja un possible acord: que l'Ajuntament cedeixi un nou solar per a habitatge cooperatiu. Una opció sense cost, segons els republicans. "Hi ha unes 5.000 persones o famílies en llista d'espera per a habitatge social", ha recordat Forn.
Arbres i escoles
ERC també demana 1 milió d'euros per climatitzar escoles municipals, el doble de l'actual, i un altre milió per plantar uns 1.000 arbres, un terç dels que falten als escocells.
El grup reclama 500.000 euros més per a entitats culturals, esportives, socials i de lleure educatiu i més ajuts per a extraescolars, i que el pressupost reculli compromisos ja anunciats, com el conveni amb les entitats socioeducatives. També vol retirar ja els reconeixements franquistes. A més, Forn ha demanat que els acords polítics que es pactin es portin al ple en una proposta de resolució que acompanyi el pressupost. En total, ERC xifra l'esforç addicional entre 4 i 5 milions d'euros. "És un punt de partida", ha matisat Martínez, que ha demanat que no es prenguin les xifres com a definitives.
Dimarts 13 d'octubre l'Ajuntament celebrarà l'audiència pública dels pròxims comptes al Vapor Gran.