Tomás Alfonso Torralbo, el terrassenc amb la nota més alta a les PAU: "No m'ho podia creure. Cada nota que veia em sorprenia més"

Tomás, el primer de tot, què has pensat quan obries la web i veies la nota?
No m'ho podia creure. Estava mirant les notes i al·lucinava. Cada nota que veia em sorprenia més. Sobretot la de matemàtiques, perquè va ser un examen complicat i pensava que m'havia anat pitjor. Al final, però, ha anat molt bé.
No t'esperaves una nota tan alta, doncs...
No, què va. Sabia que m'havien anat força bé perquè havia sortit content de gairebé tots els exàmens. Només tenia dubtes amb matemàtiques, però no m'esperava una nota tan bona. Ha estat una sorpresa total.
Precisament parlant de matemàtiques, una de les assignatures polèmiques... Consideres que han estat unes PAU difícils?
En general les he vist similars a les d'altres anys, però l'examen de matemàtiques sí que em va semblar més llarg. Amb 90 minuts costava arribar a tot i, a més, el nivell de dificultat era una mica superior al de la resta d'exàmens. Jo el vaig poder acabar dins del temps, però no estava segur de res perquè era realment difícil.
Què recordes d'aquells tres dies de proves? Més nervis o més ganes d'acabar?
Una mica de tot. Hi havia nervis, però també moltes ganes de treure-s'ho de sobre. Quan sorties d'un examen comentaves com havia anat amb els companys, però de seguida ja pensaves en el següent. Mentalment ja estaves repassant continguts. Van ser dies intensos i amb bastants nervis.
Explica'm com ha estat el teu dia. Sent la segona millor nota de Catalunya, deu haver estat força mogut.
Sí, molt. M'he llevat cap a les nou, he mirat les notes i al cap de poca estona ja m'estaven trucant de tot arreu: TV3, Catalunya Informació i altres mitjans. Han vingut a casa per fer entrevistes i fotos fins al migdia. Després he continuat atenent mitjans i també he rebut moltes felicitacions de familiars i amics per WhatsApp.
Quines assignatures has fet a les PAU?
De la fase general he fet català, castellà, anglès, filosofia i matemàtiques; i física i química, pel batxillerat científic.
A banda de matemàtiques, hi ha hagut alguna altra assignatura que t'hagi costat especialment?
L'examen d'anglès em va semblar una mica més complicat que altres anys. Però els exàmens d'anglès sempre tenen un punt d'imprevisibilitat i costa saber com aniran. Més enllà d'això, no destacaria res. En general ho he vist tot bastant normal, semblant a altres convocatòries.
T'ha suposat molt esforç preparar aquestes proves?
No tant com m'esperava. Durant tot el batxillerat he intentat portar les coses al dia. Si entens bé els temes, després els exàmens acostumen a sortir bé. Crec que és més important la feina constant durant els dos anys de batxillerat que no pas les setmanes prèvies. Aquells dies simplement em vaig organitzar l'estudi, em feia una llista del que havia de treballar cada dia i hi dedicava unes hores.
Quina nota mitjana portaves de batxillerat?
Tenia un 10 de mitjana.
I amb quina nota d'accés et quedes finalment?
Amb les ponderacions de Matemàtiques i Química, em queda un 13,84.
Quina diries que ha estat la clau del teu èxit?
No sé si existeix una clau concreta. És sobretot esforç. Des de petit m'ha agradat pensar, resoldre problemes i afrontar reptes difícils, especialment relacionats amb les matemàtiques. Però no hi ha cap truc màgic.
I ara, què vols estudiar?
M'agradaria fer el doble grau de Física i Matemàtiques a la Universitat Autònoma de Barcelona. Espero poder-hi entrar.
També has reivindicat l'escola pública en altres entrevistes. Per què?
He estat tota la vida a l'escola pública: a Primària, a l'ESO i ara també al Batxillerat. Crec que el meu cas demostra que a l'escola pública també es poden obtenir bones notes i que continua oferint una educació de qualitat. Si volem mantenir aquest nivell, és molt important que els professors tinguin bones condicions laborals. Per això dono suport a les vagues que hi ha hagut aquests dies i crec que cal posar sobre la taula les seves condicions de treball.