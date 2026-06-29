Els Castellers de Terrassa estrenen castells a Tarragona abans de la Festa Major

Els Castellers de Terrassa van descarregar aquest dissabte passat, 27 de juny, el dos de set, el primer que completen en l'últim any i mig. L'estrena d'aquesta estructura va tenir lloc a la diada de Sant Pere al Serrallo, el barri marítim de Tarragona, una plaça habitual en el calendari dels egarencs gràcies als vincles amb la colla local, els Xiquets del Serrallo. L'actuació va comptar també amb la participació dels Moixiganguers d’Igualada.
La formació del carrer de Pasteur va obrir la seva actuació a la plaça de Sant Magí en primera ronda descarregant un 5d7 solvent. A la segona ronda van afrontar el principal objectiu de la jornada, un 2d7 que es resistia des de feia dues temporades i que es va completar amb comoditat. A la tercera ronda, la colla va revalidar el 3d7 aixecat per sota (3d7ps), una estructura que ja havien completat a la diada del seu local i que van resoldre de manera simultània i suau malgrat registrar algunes baixes a l'alineació. Els blauturquesa van cloure la diada amb un pilar de 5.
Jornada històrica per als Xiquets del Serrallo
L'actuació de dissabte va deixar un registre històric per a la colla amfitriona. Els Xiquets del Serrallo van signar la millor diada dels seus 38 anys d'història en descarregar el seu primer castell de vuit pisos, el 4d8, completat en segona ronda després d'un peu desmuntat. Els tarragonins van acompanyar aquesta fita amb el 5d7 inicial, el 2d7 en tercera ronda i un vano de 5 de comiat.
Per la seva banda, els Moixiganguers d'Igualada van descarregar castells de vuit en les dues primeres rondes —el 3d8 i el 4d8—, van completar el 7d7 a la tercera i van tancar la seva participació amb un vano de 5 i quatre pilars de 4 simultanis.
Acte reivindicatiu i assajos de Festa Major
Els Castellers de Terrassa van reprendre l'activitat a la seva ciutat el diumenge, 28 de juny, participant en els actes del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. La colla va aixecar un pilar de 4 a la plaça Vella coincidint amb el pas de la manifestació organitzada al municipi.
La colla centra ara l'atenció en la Festa Major de Terrassa. Amb l'objectiu principal de portar el 4d8 a la plaça, la formació ha convocat la ciutadania a participar en els assajos especials que tindran lloc aquesta setmana a la seva seu social del carrer de Pasteur, 46: dimarts i dimecres a les 19 hores, i dijous a les 19.30 hores.