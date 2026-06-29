Febre pel nou mocador de Festa Major: "Fa tradició i fa que sigui identificatiu de ciutat"

Terrassa respira gresca des de ja mateix. L'entrega, de franc, dels mocadors de la Festa Major 2026 ha desfermat la bogeria col·lectiva per un complement que ja és un emblema de la ciutat. Des de la primera edició d'aquestes peces de roba al 2024, el nombre d'exemplars no ha deixat d'augmentar. Primer van ser 5.000; l'any passat van ser el doble, 10.000; i aquest any, n'han sortit 11.000, un 17% més. En les dues edicions anteriors, els mocadors van volar, fins al punt que es van exhaurir poc després de les 24 hores d'estar disponibles.
Des d'aquest matí, a les 9 hores, una llarga cua es podia veure al carrer de la Font Vella, just a les portes de Casa Soler i Palet, l'únic punt oficial d'entrega. "Els altres anys vam veure que el portava molta gent, i l'any passat no ens va donar temps a venir a buscar-lo. Aquest any hem aprofitat el matí i hem vingut a recollir-ne", apuntaven l'Armand Rigol i la Berta Escudé. Era un no parar d'entrades i sortides de l'actual Oficina de Turisme de Terrassa. "Que ve a pels mocadors?", era la pregunta més habitual amb la qual es rebien a tots els interessats, visitants i curiosos.
Dins del fet que tots els mocadors són de color rosat per donar aquesta sensació d'unitat, hi ha tres variants o models, amb detalls i serigrafia del cartell de Festa Major de l'Anna Taratiel, amb elements identificatius de la ciutat de colors lila, verd i taronja. De fet, des del servei de Turisme de l'Ajuntament, reconeixien aquest matí que hi ha un tipus preferit per sobre la resta: "S'està triant molt per sobre el model lila, bastant més que els altres dos", apuntaven des del servei.
Els mateixos treballadors municipals destacaven la bona rebuda al públic. "Podríem dir que aquest any es veu més gent circulant per l'oficina, a aquestes alçades. L'any passat érem tres persones atenent, i enguany som cinc. I no parem en cap moment. Estan volant", assenyalaven. Cada persona que arriba a la Casa Soler i Palet té dret a demanar dos mocadors, i així, mica en mica, es va omplint la ciutat d'aquest magenta rosat.
"Fa dos anys que estic empadronat a Terrassa, i penso que està molt bé aquesta tradició per fer ciutat durant la Festa Major", deia en Marc Lozano tot just després de recollir-ne per primera vegada. D'altres, com la Mari Carmen Alòs i la seva filla, Mari Carmen Cano, són més habituals. "Ja és el segon any que venim. Fa tradició i fa que sigui identificatiu de ciutat", apuntaven.
Els mocadors estan disponibles fins a exhaurir existències a la Casa Soler i Palet, que romandrà oberta fins a les 19 hores de la tarda. Si encara queden mocadors, tornaran a entregar-se demà mateix, dimarts, per als que no hagin pogut passar-se durant la primera jornada d'entrega.