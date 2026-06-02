La Ludwig Band tancarà els concerts de la Festa Major de Terrassa

La programació musical de la Festa Major de Terrassa 2026 ja té una de les seves últimes i més esperades confirmacions. La Ludwig Band serà l'encarregada d'omplir de ritme el cor de la ciutat el proper dilluns 6 de juliol, a les 22 hores, a la Plaça Vella. La mateixa banda ha estat l'encarregada de fer-ho oficial a través d'una publicació al seu perfil d'Instagram, desvetllant una de les darreres incògnites de la nit de dilluns.
El grup barceloní —tot i que sempre han vinculat estretament la seva gestació i essència al municipi d'Espolla (Alt Empordà)— arribarà a Terrassa en ple recorregut de la seva gira estiuenca, després d'haver passat per escenaris com els de La Garriga, L'Estartit, Gavà, Vilanova i la Geltrú i Canet.
"Pel barri es comenta": nou disc sota el braç
Virtuosos i desenfadats són només alguns dels adjectius que millor defineixen aquesta banda que està revolucionant el panorama musical català gràcies al seu esperit satíric inconfusible. Amb un estil que cavalca entre el pop-rock clàssic i el folk local, el grup (el nom del qual és un divertit joc de paraules amb el compositor Ludwig van Beethoven) es troba en un moment creatiu daurat.
Després de llançar quatre discos en tan sols quatre anys, aquest 2026 arriben a la cocapital vallesana amb un nou àlbum sota el braç: "Pel barri es comenta". Es tracta del treball més llarg de la seva trajectòria, format per 14 cançons on les lletres continuen sent el pilar fonamental, explicant històries de personatges nascuts de l'amistat, el treball i l'amor.
Detalls del concert a Terrassa:
Data: Dilluns, 6 de juliol de 2026
Hora: 22 hores
Lloc: Plaça Vella, Terrassa
Un repertori ple d'èxits
Els terrassencs i terrassenques que s'oxigenin a la plaça Vella podran gaudir en directe de cançons ja emblemàtiques de la seva discografia com "Al límit de la tonalitat", "La mateixa sort" o "Gràcies per venir". A més, sonaran els nous temes d'aquest últim disc que ja estan esdevenint un èxit, com "Millor amb ell", "Ha plogut des de llavors" i "On t'has ficat aquesta nit".
La gira, que va començar a finals de març a Salt, enfilarà la seva recta central amb la parada a Terrassa, abans de continuar el seu viatge cap a Barcelona, Mallorca i Cambrils. Una oportunitat d'or per viure el millor pop-rock festiu de la temporada en el marc de la nostra Festa Major.