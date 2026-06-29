La nova pobresa invisible: quan els microcrèdits ofeguen cada vegada més famílies

Empezar de Nuevo, despatx especialitzat en la Llei de la Segona Oportunitat amb presència a Terrassa, adverteix que el sobreendeutament ja no afecta només empresaris: cada vegada més famílies assalariades i autònoms es troben atrapats per crèdits ràpids contractats per cobrir despeses quotidianes.
Durant anys, quan es parlava d’endeutament greu, la imatge habitual era la d’un empresari que havia fracassat o d’una família amb una hipoteca impagada. Però la realitat està canviant. Avui, una part creixent dels casos de sobreendeutament té un origen diferent: els microcrèdits, els crèdits ràpids i les facilitats de finançament que prometen solucions immediates a problemes quotidians.
La situació acostuma a començar de manera aparentment inofensiva. Un primer crèdit de pocs centenars d’euros, una targeta que permet ajornar pagaments, una plataforma amb finançament instantani. Quan arriba una nova despesa inesperada, es contracta un segon préstec per cobrir el primer. I així, sense adonar-se’n, moltes persones entren en una espiral de deute difícil de controlar. El que inicialment semblava una ajuda puntual acaba convertint-se en una càrrega permanent.
A Terrassa i al conjunt del Vallès, moltes persones arriben a una situació límit després d’acumular petits préstecs per afrontar despeses tan habituals com el lloguer, una reparació del vehicle o simplement arribar a final de mes. Aquesta és la nova pobresa invisible: persones que continuen treballant, que mantenen una vida aparentment normal, però que viuen amb una angoixa constant provocada pels deutes acumulats.
Des d’Empezar de Nuevo, despatx especialitzat en la Llei de la Segona Oportunitat, és un perfil que reconeixen bé. “Fa uns anys predominaven els casos vinculats a negocis que havien fracassat”, explica Jorge Werner, soci director del despatx. “Avui atenem moltes persones assalariades, famílies i autònoms que han acabat acumulant deutes a causa de préstecs de petit import contractats per afrontar despeses quotidianes. Quan demanen ajuda, la situació ja porta mesos deteriorant-se en silenci”.
Davant aquesta realitat, moltes persones desconeixen les eines legals disponibles. La Llei de la Segona Oportunitat permet, en determinades circumstàncies, cancel·lar una part important dels deutes i recuperar l’estabilitat financera. Però Werner insisteix que no és una fórmula automàtica: “Cada cas requereix una anàlisi individual. El primer que necessita una persona sobreendeutada no és una promesa, sinó un diagnòstic honest de la seva situació. A partir d’aquí es pot construir una estratègia jurídica sòlida”.
Darrere de cada expedient hi ha persones que han viscut mesos o anys sota una forta pressió econòmica, amb conseqüències sobre la salut, les relacions familiars i la vida laboral. En un context marcat per l’increment del cost de la vida i la facilitat d’accés al crèdit, els especialistes alerten que el sobreendeutament continuarà sent un dels grans reptes socials i econòmics dels pròxims anys.
Per això, insisteixen en la importància d’actuar abans que el problema es faci insostenible. Buscar assessorament professional a temps pot marcar la diferència entre continuar atrapats en una espiral de deutes o trobar una via real per tornar a començar. Perquè, de vegades, la segona oportunitat no és només una llei. És la possibilitat de recuperar la tranquil·litat i reprendre el control de la pròpia vida.
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