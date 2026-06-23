La segona nota més alta de les PAU 2026 és de Terrassa

S'ha acabat l'espera. Aquest matí, milers d'estudiants catalans han conegut finalment els resultats de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) 2026 amb la publicació de les qualificacions. Tomàs Alfonso Torralbo, alumne de l'Institut Torre del Palau, ha obtingut la segona nota més alta de tot Catalunya a la fase general, amb un 9,8. Només l'ha superat Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, que ha assolit un 9,9. El jove terrassenc comparteix aquesta segona posició amb tres alumnes més de Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Sant Sadurní d'Anoia.
En clau egarenca, darrere d'en Tomàs Alfonso completen el podi l'Anna Garcia Solé, de l'Institut Can Jofresa, amb un 9,3, i l'Héctor Muñoz Rodríguez, de l'Institut Can Roca, amb un 9,2.
Nou terrassencs amb un 9 o més
Més enllà d'aquests tres estudiants, Terrassa compta amb sis alumnes més que han assolit una qualificació excel·lent a la fase general. Curiosament, tots ells han obtingut exactament un 9,00. Es tracta de tres estudiants de l'Escola Tecnos, un de l'Institut Montserrat Roig, un de l'Escola Pia i un altre de l'Escola Mare de Déu del Carme.