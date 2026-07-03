L’Espai Vapor, aparador de noves sonoritats

L’Espai Vapor es consolida com a referent de la música independent a la Festa Major de Terrassa. El festival celebra la 14a edició des els dies 3, 4 i 5 de juliol, a la plaça del Vapor Ventalló, apostant novament per la discrepància i les noves sonoritats. L’organització, a càrrec de l’Ajuntament i l’entitat Indirecte, ha preparat un cartell vibrant que combina les guitarres contundents amb l’electrònica fosca, amb l’objectiu clar de descobrir nous talents i reforçar propostes arriscades de l’escena independent.
La programació arrencarà amb força aquest divendres al vespre amb el directe de Los Chivatos a les 20.30 hores, seguits per l’energia desbordant de La Plata a les 21.50 hores. Més endavant, la nit s’endinsarà en l’electrònica industrial de Dame Area a les 23.40 hores i l’electro-punk del trio VVV [Trippin’you] ja entrada la matinada. Tancarà la primera vetllada la selecció musical de Verushka.
Clàssics i noves apostes musicals
La gran novetat d’aquest 2026 és la recuperació de la presència internacional amb The Pains of Being Pure At Heart (Kip Berman, cantant, guitarrista i principal compositor; Alex Naidus, baixista; i Peggy Wang, teclista). Aquesta banda nord-americana de culte de l’indie pop de Nova York va tornar als escenaris amb la formació original fa un parell d’anys i ara ha escollit la ciutat per tancar la gira estatal. L’actuació tindrà lloc aquest dissabte a les 23 hores i promet ser un moment inoblidable.
Abans, però, el públic podrà gaudir de Paco Te Quiero a les 20.30 hores i dels ritmes de Dharmacide a les 21.40 hores. El quartet madrileny destaca per un so que beu del shoegaze i el dream pop, amb atmosferes envoltants i melodies hipnòtiques. A més, el certamen va molt més enllà. Els gallecs Triángulo de Amor Bizarro tornen a l’Espai Vapor per demostrar per què són considerats un grup essencial de l’indie. El seu directe visceral farà vibrar la plaça la matinada de dissabte a diumenge a les 00.30 hores, just abans que Amable DJ prengui el relleu als plats per concloure la segona nit del festival.
Diumenge 5 de juny serà l’aparador per a propostes fresques com Lys Morke, que pujarà a l’escenari a les 20.30 hores. La seguiran Salvana a les 21.40 hores i els contundents bascos Ezpalak a les 23 hores, que presentaran el seu rock alternatiu íntegrament cantat en euskera. La cirereta del pastís la posaran Las Dianas, amb un concert previst a les 00.20 hores, endinsant-se en la matinada de dilluns. El trio de Granada ha guanyat protagonisme dins l’escena alternativa gràcies a un pop lluminós i desenfadat que combina melodies enganxoses amb actitud punk. Finalment, DJ Maadraassoo s’encarregarà de tancar definitivament aquesta edició.