Mor Alberto Peláez, el recordat cuiner i propietari del restaurant Sara

El món de la restauració terrassenca està de dol. Alberto Peláez Ruiz ha mort a l’edat de 70 anys. Peláez serà recordat per ser l’ànima i el cap dels fogons del restaurant Sara (a l’avinguda de l’Abat Marcet, 201), un emblemàtic establiment de la ciutat des de fa un temps està en mans d'uns nous propietaris.
La seva trajectòria en el món de la gastronomia va començar gairebé per casualitat quan només tenia 14 anys. Aleshores treballava a l'obra amb el seu pare, fins que un familiar li va suggerir provar sort a l’Hostal del Fum fregant plats. Des d'aquell moment, ja no va deixar mai més el sector. Després de passar per diferents establiments, l’any 1985 va assumir la gestió del restaurant Sara juntament amb el seu germà. Anys més tard, va continuar al capdavant del negoci familiar al costat de la seva esposa, María José Román.
Defensor d'una cuina "mediterrània i tradicional, però amb tocs actuals", Peláez sempre destacava la seva passió especial per cuinar el peix, convençut que amb una bona matèria primera la clau residia a "trobar-ne el punt exacte de cocció". Al llarg dels anys, va saber adaptar-se a les diferents crisis del sector gràcies a una formació contínua i a una gran vocació per un ofici que definia com "de molt sacrifici i dedicació".
A més de la seva professió, entre les seves afeccions destacava la bicicleta, que va practicar durant molts anys, així com sortir a conèixer i tastar altres propostes gastronòmiques acompanyat de la seva dona quan el temps lliure ho permetia.
Informació del vetllatori i la cerimònia:
Inici de la vetlla: Divendres, 16 d'octubre de 2026, a les 16 hores, al Tanatori de Terrassa.
Cerimònia comiat: Dissabte, 17 d'octubre de 2026, a les 12 hores, al mateix Tanatori de Terrassa.