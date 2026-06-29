Operatiu policial contra el tràfic de dones a Terrassa i tretze municipis més: 23 detinguts i 6 víctimes alliberades

Un macrooperatiu policial conjunt entre els Mossos d’Esquadra (DIC) i la Policia Nacional ha permès desarticular dues organitzacions criminals especialitzades en el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual. El dispositiu, que va culminar el passat 17 de juny, va incloure 16 entrades i escorcolls a catorze localitats catalanes, entre les quals hi ha Terrassa, Sabadell, Manresa i Granollers, així com actuacions a Madrid i Jaén.
La investigació s'ha saldat amb la detenció de 23 persones (15 dones i 8 homes) i l'alliberament de 6 víctimes, les quals havien estat captades als seus països d’origen amb falses promeses laborals. Un cop a Catalunya, la xarxa els imposava deutes abusius i les obligava a exercir la prostitució en pisos gestionats de manera coordinada.
Escorcolls a Terrassa i tancament de prostíbuls
L'operatiu de la fase final de la investigació va comportar l'escorcoll d'onze cases prostíbul i cinc domicilis particulars repartits per tot el territori. A banda de les entrades a Terrassa, l'acció policial es va estendre per municipis com Sabadell, Vic, Manresa, Granollers, Girona, Sitges o Castelldefels, entre d'altres.
Com a resultat d'aquestes inspeccions, els agents van identificar 53 dones que en aquell moment exercien la prostitució en els immobles investigats i es van intervenir: més de 200.000 euros en efectiu; substàncies estupefaents; tres vehicles d’alta gamma i documentació clau per a la investigació. Arran de les proves obtingudes, el jutjat ha acordat la clausura temporal de cinc de les cases prostíbul on s’explotava les víctimes per tal d'evitar que es reprengui l'activitat delictiva.
Una estructura criminal jerarquitzada
Segons fonts policials, els investigats formaven part de dues organitzacions diferenciades però estretament connectades. Actuaven de forma coordinada mitjançant una estructura jerarquitzada i estable per controlar les víctimes, vigilar-les, gestionar l'economia de la xarxa i moure les dones de forma rotativa per diferents pisos de la província per evitar ser detectats.
La investigació va arrencar a finals d'octubre de 2025 gràcies a la coordinació sociosanitària. Els professionals sanitaris d'un centre hospitalari de Sabadell van detectar indicadors compatibles amb el tràfic d’éssers humans en una dona jove que desitjava rebre assistència.
L'hospital va alertar immediatament el Grup d’Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos d’Esquadra de Sabadell, que va realitzar la primera valoració i va traslladar el cas a la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), activant l'equip conjunt amb la Policia Nacional.
Vuit líders a presó
Els 23 detinguts van passar a disposició judicial el 19 de juny davant del Tribunal d’Instància, Secció de Violència de Gènere, Plaça 1 de Manresa. La jutgessa ha decretat l’ingrés a presó sense fiança per als 8 principals investigats (cinc dones i tres homes).
La policia manté la investigació oberta i no es descarta que es puguin produir noves detencions en els pròxims dies.